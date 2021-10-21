YORUM | Galatasaray nasıl istediyse öyle oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray, kritik Lokomotiv Moskova deplasmanından üç puanla döndü.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Süper Lig’de sallantılı bir grafiğe sahip olan Galatasaray, buna karşın UEFA Avrupa Ligi E Grubu’na oldukça iyi bir başlangıç yapmayı başarmıştı.

İlk iki maçında Lazio’yu mağlup eden sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanından da bir puanla dönmeyi başarmıştı. Üçüncü maçında ise Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı tek golle deviren Terim’in öğrencileri, gruptaki puanını yediye yükselterek liderliğini pekiştirdi.

Sessiz ilk yarı

Fatih Terim, muhtemelen oynanacak derbi karşılaşmasını da düşünerek Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri yedek soyundurdu. İlk iki maçında dört puan çıkaran Galatasaray için zorlu geçmesi muhtemel Rusya deplasmanından alınacak bir puan da kötü bir sonuç olmazdı, ki zaten oyun da bu şekilde başlamıştı.

İlk yarıda Lokomotiv Moskova, Galatasaray’ı orta blokta ve sert bir savunmayla karşıladı. Lokomotiv, bu bölgede kazandığı topları hücumun kenarlarına yönlendirerek oyunu genişletmeyi ve kısa sürede Galatasaray’ın ceza sahasında çoğalmayı hedefliyordu. Sarı-kırmızılılar, bu pres karşısında zaman zaman oyun kurmakta zorlansa da iyi bir savunma performansıyla kalesini gole kapatmamayı başardı.

Babel ve van Aanholt düşündürdü

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova karşısındaki sol kenarı Patrick van Aanholt ve Ryan Babel oluşturdu. Ancak gösterdikleri performansla her iki oyuncu da kafalardaki soru işaretlerinin büyümesine neden oldu.

Savunmada getirdiği zafiyetle eleştirilen van Aanholt, bu maçta hücumda buluştuğu topları da verimli kullanamayınca oldukça etkisiz bir görüntü çizdi. Terim’in sezon boyu en çok eleştirilen tercihlerinin başında gelen Babel de takımın zayıf halkalarından biri oldu. 16 pas girişiminde bulunan Hollandalı, bunların yalnızca sekizinde isabet buldu ve girdiği dokuz ikili mücadelenin üçünü kazanabildi.

İki bekini de hücuma göndermeyi tercih eden Terim, Van Aanholt’un savunmadaki sorunlu performansının devam etmesi nedeniyle farklı arayışlara gitmek durumunda kalabilir.

“Yeni Galatasaray” Avrupa’da farklı

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yeni sezona farklı bir kadro yapılanmasıyla ve “gençleşme” parolasıyla girmişti. Bu yeni kadro, her ne kadar ligde inişli çıkışlı bir görüntü çizse de şu ana dek Avrupa sınavlarından tam not aldı. Örneğin Lokomotiv’in bu maçta gösterdiği sert savunma anlayışına, birkaç yıl önceki Galatasaray kadrolarının bu denli bir direnç göstermesi beklenemezdi. Bu noktada özellikle Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau gibi isimler öne çıkmaya devam etti. Hedef maçlardaki doğru maç planlarıyla iyi rekabet eden bu kadro, özellikle uzun lig serüveninde kuvvetli bir ana plana ihtiyaç duyuyor.

Terim imzasını son bölümde attı

Maç genelinde beraberliğin getirdiği avantajın bilincinde olan Galatasaray, 76. dakikadaki değişikliklerle birlikte farklı bir yapıya büründü. İlk hamlesini 67. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile yapan Terim; yaklaşık on dakika sonra da Morutan – Diagne ikilisini sahaya sürdü.

Özellikle genç Rumen yıldızın getirdiği yaratıcılıktan faydalanan Galatasaray, golden önce yine Morutan’ın başrolde olduğu bazı yarım şanslar yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip 82. dakikada ise hem hazırlanış hem de organizasyon bakımından tatmin edici bir gol kaydetti. Dar alanda paslaşmalardan sonra Morutan’ın şık pası ve Kerem’in düzgün bitiriciliğinin yanı sıra Diagne’nin açtığı alan da kıymetliydi.

75 dakika boyunca dengeli bir anlayış güden Galatasaray, Marcao – Nelsson ikilisinin kusursuz performansıyla etkili bir savunma performansı göstermeyi başardı. Ardından oyuna giren Morutan ve Kerem’in getirdiği yaratıcılık; Galatasaray’ın gruptaki liderliğini pekiştirmesini sağladı.

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