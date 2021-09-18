YORUM | Beşiktaş’ın tek alternatifsizi: Josef de Souza

Sakatlıklarla boğuşan ve ilk yarıda 2-0 geriye düşen Beşiktaş, Antalya karşısında oldukça zor bir geri dönüşe imza attı.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Şampiyonlar Ligi’nin dönüşünde Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş, maça birçok önemli oyuncusundan yoksun çıktı.

İlk devrede Necip Uysal ve Mehmet Topal’ı da sakatlığa kurban veren siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 2-0 geride girdi. Ancak Ghezzal, Pjanic gibi kaliteli ayakların oyuna girmesiyle etkisini arttıran Beşiktaş, büyük bir geri dönüşe imza atmayı başardı.

İlk yarı ve kötü başlangıç

Antalyaspor karşısında altı isminden yoksun çıkan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, sıkışık fikstür nedeniyle Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic gibi isimleri de dinlendirmek istemişti.

Ancak hem ilk yarıdaki etkisiz oyun, hem de Necip Uysal ile Mehmet Topal’ın sakatlıkları; Sergen Yalçın’ın alışılagelen düzene elinden geldiğince dönmesini zorunlu tuttu.

Maça sağ bekte başlayan Necip Uysal, 22. dakikada sakatlandı ve yerini Miralem Pjanic’e bıraktı. Bu hamleyle birlikte muhtemelen sahada gördüklerinden memnun olmayan Sergen Yalçın, pas kalitesini ve yaratıcılığı arttırmak istedi. bu değişikliğin ardından Mehmet Topal ise sağ bekte görev yapmaya başladı. Ayrıca Yalçın, ilk etapta stoper bölgesinde de Josef’i görevlendirdi.

Maç içindeki bu pozisyon değişikliği, her ne kadar yalnızca 15 dakika gibi bir süre boyunca geçerli olmuş olsa bile iyi sonuçlar doğurmadı. Halihazırda sarı kartı bulunan Topal, Antalyaspor’un süratli ve iyi driplingçi ismi Mukairu ile karşı karşıya oynamak durumunda kaldı. Bu bölgeyi Beşiktaş’ın zayıf karnı olarak belirleyen Yanal’ın öğrencileri ise hücumlarını bu bölgeden gerçekleştirmeyi hedeflediler. Topal’ın bu bölgede görev yaptığı 15 dakikalık periyotta, Antalyaspor hücumlarını engellemek için Beşiktaş merkezindeki oyuncular da bu alana yakınlaştı. Antalyaspor, oyunun yönünü hızlı değiştirebilse diğer kenarda bire bir eşleşmeleri yakalayabilirdi.

35. dakikada ise Mehmet Topal’ı sakatlığa kurban veren Beşiktaş’ta, oyuna Rıdvan Yılmaz dahil oldu ve sol bekte görev yaptı; Yalçın sağ beke ise N’Sakala’yı çekti. Beşiktaş, ilk devreyi 2-0 geride kapatırken Josef de Souza’nın stopere çekilmesiyle orta saha da bir hayli aksamıştı. Ancak ikinci devreye bu yanlışından dönerek giren Yalçın, hamleleriyle geri dönüşte önemli pay sahibi oldu.

Orta sahanın tek değişilmezi: Josef de Souza

İkinci yarıya Cyle Larin ve Rachid Ghezzal hamleleriyle başlayan Beşiktaş’ın, Pjanic – Ghezzal ikilisinin devreye girmesiyle daha üretken olması bekleniyordu.

Beşiktaş’ta ikinci devrede oyun ve skor üstünlüğünün ele alınmasındaki gizli kahraman ise Josef de Souza oldu. Brezilyalının savunma önüne geçmesiyle Beşiktaş, orta sahadaki direncini arttırmasının yanı sıra oyun kurulumunda da ihtiyacı olan isme kavuşmuş oldu. Zira Atiba, ilk yarıda özellikle pas noktasında alarm vermişti.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı Miralem Pjanic, Salih Uçan ve Can Bozdoğan hamleleriyle orta alandaki niceliği ve niteliği aynı oranda arttırmıştı. Ancak bu eklemelere karşın, Antalyaspor maçında Josef’in farklı mevkilerdeki performansı, Brezilyalı yıldızın alternatifi olmayan tek isim olduğunu gözler önüne serdi. Josef, hem oyun kurulumundaki rolüyle hem de top kapma becerisiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk mücadelesindeki en kritik isimlerden biri olmaya devam edecek. Brezilyalı orta saha, 69 isabetli pas ve %91 pas isabetinin yanı sıra dört top kapmayla maçı tamamladı.

Yanal’ın oyun anlayışı sonuç vermedi

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, özellikle büyük takımlarla oynadığı maçlarda savunma hattını oldukça derinde kurmayı, hatta altılı hatlara başvurmayı tercih ediyordu. Deneyimli teknik adamın özellikle ikinci devrede de bu anlayışını sürdürmesi ve Wright, Fredy, Mukairu gibi isimlerle hızlı hücum kovalaması beklenebilirdi.

Ancak Antalyaspor, ikinci devrede oyunu geriden pasla kurmak istedi. Bu da gol için saldıran ve ön alan baskısını Batshuayi önderliğinde iyi uygulayan Beşiktaş’ın bir nevi işini kolaylaştırmış oldu.

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