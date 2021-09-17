Manchester City'nin yıldızı gol attıktan dakikalar sonra babasını kaybetti

Manchester City'nin yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin ilk golünü attı ancak bu sevinci yasa dönüştü.

Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaybettiği babasına armağan etti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Manchester City ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. 9 golün çıktığı karşılaşma 6-3 İngiliz ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Manchester City'nin ilk golünü kaydeden Nathan Ake aynı zamanda kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı ancak bu sevinci yarım kaldı.

Nathan Ake ne söyledi?

Nathan Ake, sosyal medyadan yaptığı açıklamada uzun süredir tedavi gören babasının hastalığına yenik düşerek hayatını kaybettiğini söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde golümü attıktan sadece birkaç dakika sonra babamı kaybettim.

Belki beni oynarken izlemek onu gururlandırmış ve mutlu etmiştir.

Her zaman benimle olduğunu biliyorum baba, her zaman kalbimde olacaksın, bu gol senin içindi baba."

Nathan Ake'nin Manchester City kariyeri

Ağustos 2020'de Bournemouth'tan City'ye 41 milyon sterlin karşılığında transfer olan Nathan Ake, o süre zarfından bu yana İngiliz ekibi ile 16 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezonun büyük bir bölümünü kaçıran oyuncu bu yıl Guardiola'nın ekibinde üç maçta görev aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 6-3 mağlup eden Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig'de Sothampton ile karşı karşıya gelecek.

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