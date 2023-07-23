Juventus'un yıldızı Paul Pogba, yoksullukla mücadele etmek için üzerine düşeni yapıyor.

Pogba kendi fonunu kuruyor

Yoksullukla mücadeleyi hedefliyor

Gıda bankası deneyimini paylaştı

NE OLDU? Pogba, yoksullukla mücadele eden herkese yardım etmek amacıyla İngiltere'de bir fonun kurulmasına yardım etti. Fransız yıldız, gıda bankalarının kendisine bu konu için ilham verdiğini söyledi.

NE SÖYLEDİ? Sky News'e konuşan Fransız orta saha, "Bir yerden başlamalısın. Bir kişiyle başlayabilirsin, sonra iki, sonra üç ve sonra daha da büyüyecek. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ve umarım herkese dokunabilirsek yoksulluğu sona erdirmek gerçek bir hedefimiz olur."

Çocukken ailesinin yaşadığı sıkıntıları anlatan Pogba, şunları ekledi: "Hatırlıyorum, ben 4-5 yaşlarındayken gıda bankalarına giderdik. Süt, şeker vererek yardım ederlerdi. Annem de oraya giderdi, sıra beklerdi. Üç çocuk annesiydi, babamdan ayrılmıştı. Ben böyle birden para sahibi olmadım. Annem mücadele etti. Benim gelişmemi, büyümemi sağladı. Mücadelenin ne olduğunu biliyorum. Gördüm, annem yaptı."

BÜYÜK RESİM: Geçen yıl Juventus'a dönmeden önce altı yılını Manchester United'da geçiren Pogba; eğitime, yoksulluğun azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacak bir ortaklığın parçası. Müslüman olan Fransız yıldızın inancı, onu bu projelere dahil olmaya teşvik etti.

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POGBA İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız orta saha oyuncusu, Juventus'la 2023-24 sezonuna hazırlanacak ve yeni sezonda sakatlıklardan kurtulup daha fazla süre almayı umacak.