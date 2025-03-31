Yılda 4 milyon euro kazanan 24 yaşındaki yıldız iki yıl hapis yatmanın eşiğinde

Manchester United altyapısından yetişen ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde parlayan genç oyuncu zor bir dönemden geçiyor.

Manchester United altyapısından yetişip Premier Lig’de yıldızlaşan Brandon Williams, sosyal medyada özel jetlerde, egzotik tatillerde ve lüks araçlarla verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Ancak 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl tehlikeli araç kullanma suçundan hüküm giydi ve 9 Mayıs’ta hapis cezası alabilir.

Williams, 2023 yılı Ağustos ayında Cheshire’da A34 otoyolunda 99 mil hızla yaptığı kazada kimsenin ağır yaralanmamasıyla şanslıydı. Chester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada tehlikeli araç kullanmayı kabul eden futbolcunun cezası iki yıla kadar çıkabilir.

Eski United oyuncusu, kariyerine yeniden başlamak amacıyla boks antrenmanları yaparken, savcılık Williams’ın geçmişte de birçok kez trafik cezası aldığını belirtti. Toplamda 30 ceza puanına ulaşan oyuncunun, 2023 Ekim ve 2024 Mayıs aylarında ehliyetine iki kez el konulmuştu.

Solskjaer'in vazgeçilmeziydi

Williams, genç yaşta ünlenmenin ve çevresindekilerin değişmesinin kendisine büyük baskı oluşturduğunu, bir anda hayatının 0’dan 100’e çıktığını YouTube’da yaptığı bir röportajda anlattı. Harpurhey’de doğan ve büyüyen futbolcu, annesi Lisa Wood’un işlettiği kafede vakit geçirdiğini ve mahalle kültürüne bağlı kaldığını söyledi.

Manchester United formasıyla 51 maça çıkan Williams, 2019 yılında Ole Gunnar Solskjaer döneminde ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak pandemi döneminde yaşadığı mental problemler, sakatlıklar ve dış saha olayları nedeniyle formunu kaybetti.

Ipswich Town’a kiralandığı dönemde geçirdiği trafik kazası, kariyerini daha da olumsuz etkiledi. Aracını kontrol edemeyerek kaza yapan Williams, hastaneye kaldırıldıktan sonra gözaltına alındı. Yapılan testlerde alkol ya da uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Avukatları toplum hizmeti talep ediyor

Savcılık, Williams’ın sürüşünün “yetkin ve dikkatli bir sürücüden beklenenin çok altında” olduğunu belirtti. Hızla gidip ani frenler yapan oyuncunun “aracın kontrolünü kaybettiği” vurgulandı.

Williams’ın avukatlarının, bu kazadan sonra aldığı puanların ceza takdirinde dikkate alınamayacağını öne sürerek, toplum hizmeti cezası talep etmesi bekleniyor.

Eski takım arkadaşları Mason Greenwood ve Marcus Rashford gibi isimler de saha dışı olaylarla gündeme gelmişti. Ancak kulüp kaynakları, Williams’a yönelik hâlâ büyük bir sempati ve kariyerini yeniden inşa etmesi yönünde iyi niyet olduğunu belirtti.

Manchester United yetkilileri, akademiden çıkan oyunculara üst düzey destek verdiklerini ve Premier Lig standartları çerçevesinde kişisel gelişim kursları düzenlediklerini ifade ediyor. Kulüp, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmayı ise reddetti.