Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, FIFA'nın oluşturduğu ırkçılık karşıtı komiteye başkanlık edecek.

NE OLDU? FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın cezai yaptırımları daha iyi uygulamak için farklı ülkelerdeki savcılarla birlikte çalışırken spor cezalarını daha katı hale getireceğine söz verdi. Infantino, bu sezon savcılara bildirilen 10 olayın kurbanı olan Vinicius'tan, FIFA ile çalışacak bir oyuncu grubuna başkanlık etmesini istediğini de sözlerine ekledi.

NE SÖYLENDİ? Reuters'e konuşan Infantino, konuyla ilgili şunları söyledi: "Artık içinde ırkçılık olan futbol olmayacak. Böyle bir durum gerçekleştiğinde maçlar derhal durdurulmalıdır. Yeter artık. Daha güvenli bir ortamda çalışmak için oyuncuları ve onların neye ihtiyaçları olduğunu duymamız gerekiyor. Bu konuda çok ciddiyiz.

"Futboldaki ırkçılık sorununa kesin olarak son vermek için çok sert ve güçlü cezalar uygulayacağız. Artık ırkçılığa müsamaha gösteremeyiz. FIFA Başkanı olarak, bu konuyu Vinicius ile kişisel olarak konuşmam gerektiğini hissediyorum."

BÜYÜK RESİM: Vinicius'un geçtiğimiz yıl birkaç La Liga stadında uğradığı ırkçılık, bu problemi yeniden gözler önüne serdi. Şimdi hem lig hem de İspanya Futbol Federasyonu'nun oyuncuyu destekleme taahhüdü ile bazı olumlu değişikliklerin mümkün olabileceğine dair bir umut var. Bu denkleme futbolun küresel yönetim organı FIFA'nın gücünü ve önde gelen oyuncuların desteğini eklemek, süreci daha da hızlandırabilir.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty Images

Getty Images

MTI/Lakatos Péter

VINICIUS'U NE BEKLİYOR? Vinicius, cumartesi günü Brezilya'nın Gine ile oynayacağı hazırlık maçında yer alacak gibi görünüyor.