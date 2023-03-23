Bir zamanlar yeni Lionel Messi olarak anılan eski Barcelona yıldızı, 32 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı.

NE OLDU? Bojan, 2007'de La Masia akademisinden mezun oldu ve AS Roma'ya satılmadan önce Barça'nın A takımında dört yıl geçirdi. İspanyol oyuncu daha sonra Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alaves ve MLS ekibi Montreal Impact'te forma giyerken sürekli sakatlıklarla mücadele etti. 2021'de Vissel Kobe ile yeni bir maceraya atılmak için Japonya'ya taşınan Bojan, ocak ayında kulüpten ayrıldı ve şimdi kramponlarını asmaya asmaya karar verdi. 32 yaşındaki futbolcu, perşembe günü Camp Nou'da düzenlenen özel bir törenle, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın huzurunda emekli olduğunu duyurdu.

NE SÖYLENDİ? Bojan, emeklilik kararının ardından şunları söyledi: "Bu karar kolay değil. 12 yıldır evden uzaktayım ve kendimi profesyonel olarak tatmin olmuş hissediyorum Hayatımın bir sonraki aşamasının tadını, aileme daha yakın bir şekilde çıkarmak istedim. Bu fiziksel bir sorun değil. Üç kez sakatlandım ama iyileştim. %100 iyiyim. Bu bir his, gerçek. Şimdi futbol dışında başka şeyler yapmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Yaşadığım her şey için minnettarım. Barcelona için oynadım, harika oyuncularla oynadım, kupalar kazandım ve başka liglerde de oynadım. Şimdi yeni şeylere başlamaya hazırım."

DAHA BÜYÜK RESİM: Bojan, kariyerine umut verici bir şekilde başladı ve Messi'nin Barcelona'da ilk kez forma giyen en genç oyuncu rekorunu kırdı. Barça içi 163 kez forma giyen İspanyol, kaygı nöbetleri nedeniyle potansiyelini gerçekleştiremedi.

Bojan, 2018'de The Guardian'a verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "2018 Avrupa Şampiyonası'na endişe sorunları nedeniyle gitmedim. Anksiyete krizi geçirdiğimde mide iltihabım olduğu söylendi ama kimse bunun hakkında konuşmak istemedi.

"Kaygı herkesi farklı etkiler. Kalbi dakikada 1000 kez atıyormuş gibi hisseden biriyle konuştum. Bende 24 saat baş dönmesi, mide bulantısı, sürekli bir baskı vardı. Başımda sürekli bir baskı vardı."

Bojan, Messi ile yapılan kıyaslamalarla ilgili ise şunları söyledi: "Her şey çok hızlı oldu. Futbol açısından işler iyi gitti ama kişisel olarak iyi gitmedi. Bununla yaşamak zorunda kaldım ve insanlar kariyerimin beklendiği gibi olmadığını söylüyor. Ben geldiğimde 'yeni Messi' ilan edildim. Ama birini Messi ile kıyaslarsanız, ondan nasıl bir kariyer beklersiniz?"

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