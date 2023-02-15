TFF 1. Lig ekibi, ligden çekilmesinin ardından bir başka krizle karşı karşıya kaldı.

Türkiye'de yaşanan depremden en fazla etkilenen kulüplerden biri olan ve TFF'nin onayı ile ligden çekilen Yeni Malatyaspor'da bir başka kriz daha baş gösterdi.

Takımın kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz ve stoper Arda Şengül, alacaklarının gecikmesinden dolayı sözleşmeleri tek taraflı olarak feshetti.

Kulüp, bu gelişme üzerine açıklama yaparak iki oyuncuyu 'vefasızlık' ile suçladı.

Ne söylendi?

Yeni Malatyaspor'un resmî internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık.

"13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiler.

"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız."

Doğukan Emeksiz'den ne yanıt geldi?

Kulübün açıklamasının ardından 23 yaşındaki Doğukan Emeksiz, şu yanıtı verdi:

"Belirtmek isterim ki, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden bir ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim.

"İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve beni, kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti.

"Ben sükunetimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübüm, verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim.

"En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım.

"Aynı zamanda takım ligden çekildiği için son üç ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtirim."

Yeni Malatyaspor'u ne bekliyor?

Ligden çekilme talebi TFF tarafından onaylanan Güneydoğu ekibi, sezonun geri kalanında maçlara çıkmayacak ve geri kalan karşılaşmalarda hükmen 3-0 mağlup sayılacak.

Kulüp, önümüzdeki sezon ise TFF 1. Lig'de mücadeleye devam edecek.