'Yeni Kroos' Manchester United yolunda

Manchester United, Almanya’da “yeni Toni Kroos” olarak tanımlanan Hertha Berlin’in genç yıldızı Kennet Eichhorn’u takip eden kulüpler arasına resmen katıldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Bundesliga 2’de dikkat çekici bir çıkış yapan Eichhorn, Avrupa’nın birçok devinin radarına girmiş durumda. Ağustos ayında Karlsruhe karşısında sahneye çıkarak ligde forma giyen en genç oyunculardan biri olan Eichhorn, bu sezon 10 maçta görev aldı ve performansıyla geniş bir scout ağının odağına yerleşti.

Mail Online’ın aktardığı bilgilere göre genç orta sahanın sözleşmesinde yaklaşık 10 milyon sterlin tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu durum, Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Arsenal gibi Premier League devlerinin yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain’in de devreye girmesini sağladı. Bayern Münih ise genç oyuncuyu Almanya’da tutmak için çaba harcıyor, ancak rekabetin yoğunluğu işleri zorlaştırıyor.

Sahada çok olgun

Hertha Berlin teknik direktörü Stefan Leitl, Eichhorn’un olgun futbolundan oldukça etkilenmiş durumda. Leitl, genç oyuncunun Karlsruhe maçındaki ilk performansını değerlendirirken “On altı yaşında, 50.000 taraftarın önünde bir üst düzey takımla oynuyordu. Benim için sahadaki en iyi oyuncuydu” ifadelerini kullandı.

United cephesinde ise genç oyuncularla ilgili yalnızca Eichhorn gündemde değil. Kulübün sol beklerinden Harry Amass’ın Sheffield Wednesday’deki kiralık süresi de memnuniyetle karşılanıyor. Eylül ayında Championship ekibine katılan Amass, son 10 maçın tümünde 90 dakika sahada kalarak teknik ekibin güvenini kazandı. United’ın genç savunmacıyı Ocak sonrası da Sheffield’da bırakması bekleniyor.

Öte yandan Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Ocak ayı transfer dönemi için değerlendirmelerini sürdürüyor.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kadro derinliğinin etkileneceğini belirten Amorim, gerektiğinde hamle yapabileceklerini vurguladı. Amorim, “Elbette AFCON ile bir sorun yaşayacağız ama buna hazırdık. Transfer dönemi açıldığında takımı geliştirebilir miyiz bakacağız” dedi.

