Yeni bir transfer: Saint-Germain, Fransa'nın Dünya Kupası yıldızını düşünüyor

İkinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmalarının üzerinden altmış yedi gün geçtikten sonra Paris Saint-Germain, dün çarşamba günü İspanya İkinci Ligi'ne düşen Real Mallorca karşısında ilk maçını oynadı ve (3-0) mağlup oldu.

Ancak Paris Saint-Germain, çok sayıda millî oyuncusundan yoksundu; buna rağmen Fransız kulübü, yeni sezonun başlaması öncesinde kadrosunu güçlendirmek için hâlâ yeni transferlerin peşinde.

Lucas Digne ve Magnes Akliouche ikilisi Paris kulübünün kapısına dayanmış durumda, ancak kendilerinin katılımı henüz resmî olarak açıklanmadı.

Saint-Germain ayrıca kaleci Zion Suzuki (Parma) ve Mika Godts'u (Ajax Amsterdam) karmaşık transferlerle kadrosuna katmaya çalışıyor, ancak müzakereler hâlâ sürüyor.

Paris Saint-Germain'e katılmaya aday tek oyuncular da onlar olmayabilir; İngiliz gazetesi "The Sun", Paris kulübünün bir başka Fransız oyuncuyu, Chelsea'nin sağ beki Malo Gusto'yu kadrosuna katmaya çalıştığını ortaya koydu.

Décines-Charpieu doğumlu 23 yaşındaki Gusto, 2023 yılında 35 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmadan önce Olympique Lyon'un altyapısında yetişti.

Geçen sezon Gusto, Chelsea ile tüm kulvarlarda 49 maça çıktı (3 gol attı ve 5 asist yaptı), ayrıca 2026 Dünya Kupası'na katılmak üzere Fransa millî takımına seçildi.

Sağ bek arayışında olan Manchester City, Gusto'nun adını transfer döneminde istenenler listesine yazmıştı; Chelsea, değeri 87 milyon euro olan Fransız oyuncunun ayrılığını göz ardı etmedi, ancak yetenekleri ve niteliklerine rağmen bu meblağ yüksek kabul ediliyor; Paris Saint-Germain'in bu meblağı ödeyeceğini hayal etmek zor.

"The Sun" gazetesi, Paris Saint-Germain'in bu meblağa değip değmeyeceğini belirlemek için Gusto transferini incelediğini aktardı; İngiliz gazetesi, oyuncunun özelliklerinin Paris Saint-Germain'i, özellikle de Ashraf Hakimi'ye alternatif olarak bu seçeneği onaylayan teknik direktör Luis Enrique'yi cezbettiğini iddia ediyor.

Bu konu, özellikle Warren Zaïre-Emery'nin Faslı oyuncuya alternatif olarak sergilediği iyi performansın ardından, transferler açısından Paris için bu yaz bir öncelik değildi.

Gusto transferinin Paris lehine tamamlanıp tamamlanmayacağını göreceğiz; Fransa'da bu ihtimal teyit edilmedi, ancak kesin olan şu ki Chelsea, özellikle Marc Guiu'nun Chelsea'ye transferinin ardından, oyuncuyu satmaya açık.