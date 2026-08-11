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TrezeguetAl Ahly media

Çeviri:

Yeni bir idari adım, Riyad'ı Trezeguet transferini bitirmeye yaklaştırıyor

Transfers
Al Riyadh
Trezeguet
Al Ahly SC
Suudi Arabistan
Mısır

Riyad kulübünün Roshn Ligi'nde yeniden güçlü bir şekilde sahnenin ön saflarına döndüğünü teyit eden bir hamlede, "Orta Bölge Okulu" yönetimi yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birini, Mısırlı milli yıldız Mahmud Hassan Trezeguet ile sözleşme imzalayarak sonuçlandırdı.

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Riyad kulübüne yakın kaynaklar Suudi "er-Riyadiyye" gazetesine, kulüp yönetiminin anlaşmanın tamamlanmasına ilişkin Profesyonel Ligler Birliği'nin onayını aldığını ve Mısırlı kanat oyuncusuyla fiilen imza attığını, kulübün kayıt gerekliliklerini yerine getirmesinin ardından resmi açıklamanın önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacağını aktardı.

Premier Lig
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ALI
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Al Riyadh
ALR
Club Friendlies
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Barcelona
BAR
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Al Ahly SC
AHL

Bu hamle, başkanlığını Bender el-Mukayyil'in yaptığı kulübün, Birlik tarafından belirlenen tüm şartları yerine getirmesinin ardından geçen perşembe günü "finansal yeterlilik" belgesini almasının ardından geldi. Böylece kulüp, yeni oyuncularını A takım listesine kaydettirmek için resmen uygun hale geldi.

31 yaşındaki Trezeguet, geçen ay Mısır El-Ahli kulübüyle olan sözleşmesini sona erdirmiş ve on yıla uzanan uzun bir profesyonel yolculuğun ardından bonservissiz bir transferle Riyad'a katılmıştı.

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Mısırlı kanat oyuncusu zengin bir profesyonel geçmişe sahip. İngiltere'de Aston Villa, Türkiye'de Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir, Belçika'da Anderlecht ve Mouscron ile Katar'da Al-Rayyan formalarını giydi.

Tüm bunlar, geçen yaz altyapısında yetiştiği ve 2012'de A takıma yükseldiği ana kulübü El-Ahli'ye dönmeden önce yaşandı.

Yurt dışı serüvenine 2015'te Belçika ekibi Anderlecht kapısından kiralık olarak başladı, ardından kulüp sözleşmesini satın aldı.

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