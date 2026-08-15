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Yedinci transfer: Al Ahly, Belaïli'nin yerine yeni oyuncuyla anlaştı

Transfers
Y. Belammari
Premier Lig
Petrojet
Al Ahly SC
T. Mohamed
Fas
Mısır

Mısırlı Ahli, cumartesi akşamı, devam eden yaz transfer döneminde Petrojet'in sol beki Tevfik Muhammed ile anlaştığını açıkladı.

Ahli, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ahli Kulübü, Petrojet'in sol beki Tevfik Muhammed ile 5 sezonluk anlaşma sağladığını duyurur" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Ahli transfer birimi başkanı İssam Sereceddin, futbol direktörü Vael Cuma ile tam koordinasyon içinde tüm mali ve idari işlemleri tamamladı" denildi.

Tevfik Muhammed, dizindeki ön çapraz bağının kopması nedeniyle uzun süre kırmızı devden uzak kalacak olan Faslı Yusuf Belammari'nin yokluğunu telafi edecek.

Tevfik Muhammed, Munsıf Bakrar, Süfyan bin Cedide, Ali Mahmud, Aktay Abdullah ve Mahmud Salah'ın kadroya katılması ve eski oyuncusu Ekrem Tevfik'in geri dönmesinin ardından Ahli'nin bu yazki yedinci transferi oldu.

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