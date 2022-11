Yarı amatör futbol kulübü Blyth Spartas, Cristiano Ronaldo için Manchester United'a bira ve turta teklif etti

NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi, Manchester United'ın yönetimini, menajerini ve eski oyuncularını çarpıcı bir röportaj sırasında eleştirdikten sonra önümüzdeki haftalarda Old Trafford'dan ayrılacak gibi görünüyor. Ronaldo'nun nereye gideceği merakla beklenirken ilk teklif beklenmeyen bir yerden geldi. İngiltere Ulusal Lig Kuzey ekibi Blyth Spartans, Portekizli yıldız için United'a bir turta ve bir bardak bira teklif etti. Yarı amatör olan kulüp, altıncı lige eş değer olan kümede futbol oynuyor.

Hi @ManUtd 👋🏻



We hear @Cristiano is looking for a move?



We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ