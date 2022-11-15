Yarı amatör futbol kulübü Blyth Spartas, Cristiano Ronaldo için Manchester United'a bira ve turta teklif etti
- Ronaldo, United'ı eleştirdi
- Old Trafford'dan ayrılacak
- Dünya Kupası sırasında teklifler bekleniyor
NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi, Manchester United'ın yönetimini, menajerini ve eski oyuncularını çarpıcı bir röportaj sırasında eleştirdikten sonra önümüzdeki haftalarda Old Trafford'dan ayrılacak gibi görünüyor. Ronaldo'nun nereye gideceği merakla beklenirken ilk teklif beklenmeyen bir yerden geldi. İngiltere Ulusal Lig Kuzey ekibi Blyth Spartans, Portekizli yıldız için United'a bir turta ve bir bardak bira teklif etti. Yarı amatör olan kulüp, altıncı lige eş değer olan kümede futbol oynuyor.
Hi @ManUtd 👋🏻— Blyth Spartans (@Blyth_Spartans) November 14, 2022
We hear @Cristiano is looking for a move?
We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ
BÜYÜK RESİM: Son günlerde bu gibi ilginç tekliflerin sayısının artmaya başladığı bir gerçek. Pazartesi akşamı da İngiltere 7. Lig ekibi Ashton, Dünya Kupası'nda oynayamayacak olan Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak istediğini duyurmuştu. Bu ilginç tekliften yaklaşık 20 saat sonra ise Ronaldo için de benzer bir girişim geldi.
RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki oyuncu şimdi Portekiz ile Dünya Kupası'nda görev alacak. Old Trafford'daki iki döneminde 145 gol atan Ronaldo, sözleşmesinin 2023 yazında sona ermesi nedeniyle United formasıyla son maçına çıkmış olabilir.
Editörün Seçtikleri
- "Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo gibi olmak istiyor" - Petit, Fransa'yı PSG yıldızının egosunu dizginlemeye çağırdı
- Katar, Dünya Kupası için 'sahte taraftar' mı satın aldı?
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey