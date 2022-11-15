Yarı amatör futbol kulübü Blyth Spartas, Cristiano Ronaldo için Manchester United'a bira ve turta teklif etti

Manchester United, Cristiano Ronaldo için ilk teklifini yarı amatör olan altıncı lig ekibi Blyth Spartans'tan aldı.

Ronaldo, United'ı eleştirdi

Old Trafford'dan ayrılacak

Dünya Kupası sırasında teklifler bekleniyor

NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi, Manchester United'ın yönetimini, menajerini ve eski oyuncularını çarpıcı bir röportaj sırasında eleştirdikten sonra önümüzdeki haftalarda Old Trafford'dan ayrılacak gibi görünüyor. Ronaldo'nun nereye gideceği merakla beklenirken ilk teklif beklenmeyen bir yerden geldi. İngiltere Ulusal Lig Kuzey ekibi Blyth Spartans, Portekizli yıldız için United'a bir turta ve bir bardak bira teklif etti. Yarı amatör olan kulüp, altıncı lige eş değer olan kümede futbol oynuyor.

Hi @ManUtd 👋🏻



We hear @Cristiano is looking for a move?



We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ — Blyth Spartans (@Blyth_Spartans) November 14, 2022

BÜYÜK RESİM: Son günlerde bu gibi ilginç tekliflerin sayısının artmaya başladığı bir gerçek. Pazartesi akşamı da İngiltere 7. Lig ekibi Ashton, Dünya Kupası'nda oynayamayacak olan Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak istediğini duyurmuştu. Bu ilginç tekliften yaklaşık 20 saat sonra ise Ronaldo için de benzer bir girişim geldi.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki oyuncu şimdi Portekiz ile Dünya Kupası'nda görev alacak. Old Trafford'daki iki döneminde 145 gol atan Ronaldo, sözleşmesinin 2023 yazında sona ermesi nedeniyle United formasıyla son maçına çıkmış olabilir.