Yapay zekâ, Messi’nin en iyi alternatifini belirledi!

Lionel Messi’nin yerini nasıl dolduracağını düşünen Barcelona’ya veriler hangi ismi öneriyor?

Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain’e transfer olmasıyla birlikte Fransız ekibinin taraftarları, Neymar-Messi-Mbappe hücum üçlüsüne sahip olmanın heyecanını yaşamaya başladı.

Ancak Barcelona cephesi ise Arjantinli efsanenin yerini nasıl dolduracağını düşünmekle meşgul.

Bir yapay zekâ şirketi, bu zorlu soruya Barcelona kadrosu içerisinde bir cevap aradı.

Yapay zekâya göre Messi’nin yerini kim doldurabilir?

Sport kaynaklı habere göre Olocip ismindeki yapay zekâ şirketi Barcelona’nın mevcut kadrosundaki isimleri değerlendirerek bu soruya cevap bulmaya çalıştı.

Çıkan sonuca göre Katalan ekibinin yeni transferi Memphis Depay, Arjantinli yıldıza %73 oranında benzer çıktı ve takım arkadaşlarının önüne geçti.

Hollandalı oyuncu, sezon öncesi kampındaki performansıyla da Koeman’ın gözüne tekrar girmeyi başarmıştı.

Ancak her ne kadar Memphis öne çıksa da istatiksel detaylar arasında Messi’ye kıyasla büyük farklılıklar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre Depay, geçen sezon Barcelona’nın tüm La Liga maçlarında 90 dakika forma giyse penaltılar hariç 14-15 gol kaydedebilir ve 7-8 de asist yapabilirdi. Messi ise La Liga’da 36 gol 9 asistlik bir istatistik yakalamıştı.

Memphis’in ardından öne çıkan bir diğer isim ise Sergio Agüero oldu. Yürütülen çalışmaya göre Arjantinli golcü, Barcelona’nın maçlarının %65’inde görev yapsa 14-15 gol kaydedebilirdi.

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