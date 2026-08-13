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Yan Diomande’nin halefi: RB Leipzig’in anlaşmaya vardığı öne sürüldü

Bundesliga
D. Moreira
S. El Mourabet
Transfers
1. Lig
RB Leipzig
Strasbourg

RB Leipzig, Yan Diomande’nin Real Madrid’e transferinin ardından yerine gelecek oyuncuyu arıyor. Görünüşe göre potansiyel adaylardan biriyle anlaşmaya varıldı.

Fransız portalı Foot Mercato'nun haberine göre, Racing Strasbourg forması giyen Diego Moreira'nın İspanya'ya giden Fildişi Sahilli oyuncunun yerine geçmesi bekleniyor.

Buna göre 21 yaşındaki Belçikalı ile transfer konusunda prensipte anlaşma da sağlandı, ancak bonservis konusunda iki kulübün farklı beklentileri sorun teşkil ediyor.

Habere göre oyuncunun bonservisi konusunda taraflar arasında büyük fark var, bu nedenle kısa süre içinde bir anlaşma sağlanması pek beklenmiyor. Ancak Leipzig'in en fazla ne kadar ödemeye hazır olduğuna dair net rakamlar verilmedi.

RB Leipzig, Yan Diomande'nin yerine bir isim arıyor

Saksonya ekibinde Moreira'nın bir bakıma Diomande'nin doğrudan yerine düşünülmesi planlanıyor; Diomande geçen hafta konuşulan 125 milyon euroyla rekor bir bedel karşılığında Real Madrid'e gitmişti. Fildişi Sahilli oyuncu İspanya'nın başkentinde 2033'e kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı, bonus ödemeleriyle birlikte toplam bedel muhtemelen 140 milyon euroya kadar çıkabilir.

Sorumluluğu birden fazla omza dağıtmak isteyen Leipzig'in, Moreira'nın yanı sıra Samir El Mourabet transferini de değerlendirdiği belirtiliyor - 20 yaşındaki oyuncu da Racing Strasbourg ile sözleşmeli.

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Her iki oyuncu da Ligue 1 ekibine uzun vadeli olarak bağlı ve sözleşmelerinde muhtemelen serbest kalma maddesi bulunmuyor. Moreira'nın sözleşmesi 2029'a kadar devam ederken, El Mourabet'in kontratı ise 2030'a kadar sürüyor.

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