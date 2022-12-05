Xherdan Shaqiri: Cristiano Ronaldo'yu tarihten silemezsiniz

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkabilmek için Portekiz'i elemesi gereken İsviçre'nin yıldız oyuncusu Xherdan Shaqiri, Cristiano Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen kendileri adına önemli bir tehdit unsuru olduğunu açıkladı. Ronaldo'nun sahada olduğu sürece her an her şeyi yapabileceğini belirten Shaqiri, eşleşmenin kolay olmayacağını belirtti.

"Cristiano Ronaldo'yu hiçbir şekilde tarihten silemezsiniz. O Lionel Messi ile birlikte tarihin en iyi oyuncularından biri.

Her an gol atabilecek tecrübesi ve yeteneği var. Herkes onun Portekiz için ne kadar önemli bir isim olduğunu biliyor. İşimizin kolay olmayacağının farkındayız.

Ronaldo'nun yanı sıra diğer oyunculara da dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Portekiz Ronaldo'dan başka iyi oyunculara sahip. Belki 90 belki 100 dakika boyunca çok iyi performans göstermemiz gerekiyor.

Portekiz hem Ronaldo gibi deneyimli isimlere hem de çok daha genç olan büyük yeteneklere sahip, harika bir kadroları var ancak günün sonunda turu geçip, çeyrek finale yükselen taraf olmak istiyoruz"