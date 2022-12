Xherdan Shaqiri: Cristiano Ronaldo'yu tarihten silemezsiniz

İsviçre Milli Takımı'nın kariyerini MLS'te sürdüren yıldızı, Dünya Kupası'nda karşılaşacakları Portekiz'in yıldızından övgüyle bahsetti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkabilmek için Portekiz'i elemesi gereken İsviçre'nin yıldız oyuncusu Xherdan Shaqiri, Cristiano Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen kendileri adına önemli bir tehdit unsuru olduğunu açıkladı. Ronaldo'nun sahada olduğu sürece her an her şeyi yapabileceğini belirten Shaqiri, eşleşmenin kolay olmayacağını belirtti.

Shaqiri ne söyledi?