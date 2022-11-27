Xavi: Pedri takımları adına fark yaratabilecek özelliklere sahip
Barcelona'nın genç teknik direktörü Xavi, Katalan ekibinin altyapısından yetişen ve İspanya için Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren genç yetenek Pedri'yi övdü. Oyuncusunun yeteneğine vurgu yapan Xavi, GOAL'e verdiği demeçte Pedri'nin potansiyelinin bir tavanı olmadığını ve önümüzdeki yıllarda oyunuyla dünya futboluna damga vurabileceğini ifade etti.
Xavi ne söyledi?
"Pedri bir futbolcunun sahip olması gereken tüm yeteneklere sahip.
Oldukça yetenekli, federakar, savunması güçlü, arka arkaya üç maç oynayabilecek kadar dayanıklı ve sahada fark yaratabilecek her şeye sahip.
20 yaşına henüz yeni girdi ve çok genç ama Dünya Kupası'nda bile alışılmadık bir olgunluk gösteriyor.
Onu sahada oynarken görmek büyük bir zevk. Her maçta varlığıyla takımı adına fark yaratabilir. Gavi ile iyi bir uyumu var ve Busquets de onlara yardımcı oluyor.
İspanya'nın maçlarını izlerken zevk aldığım bir orta sahası var"
Pas ve top sürme yeteneğiyle göz dolduran Pedri, genç yaşına rağmen Barceloan formasıyla şu ana dek 63 lig maçına çıktı. Bu sezon La Liga'da üç kez fileleri havalandıran genç futbolcu, geçen sezonu tüm kulvarlarda 22 maçla tamamlarken, bir önceki sezon 52 maça çıkmış ve adını dünya futboluna ezberletmeyi başarmıştı.
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