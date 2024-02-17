Xavi’nin yerine teknik direktör arayan Barcelona’da öne çıkan isim Brighton’ın teknik direktörü Roberto De Zerbi oldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Barcelona, İtalyan çalıştırıcının menajeriyle üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulübün efsane ismi Xavi’nin sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Barcelona’da sportif direktör Deco ve başkan Joan Laporta’nın Roberto De Zerbi ismi üzerinde uzlaştığı öne sürüldü. İspanyol basınından AS’ta yer alan habere göre İtalyan teknik direktörün menajerleri Edmundo Kabchi ve Edoardo Cnajr geçtiğimiz günlerde Barcelona’nın sportif direktörü Deco ile bir araya gelerek, üç saatlik bir toplantı gerçekleştirdiler.

Tek engel çıkış maddesi

Görüşmenin ana konusu ikilinin menajerliğini yaptığı Barcelona’nın stoperi Ronald Araujo’nun sözleşmesinin yenilenmesi olsa da taraflar De Zerbi’nin Barcelona’nın başına geçme olasılığını da değerlendirdiler. Barcelona’nın De Zerbi için oldukça istekli olduğu kaydedilirken, iki tarafın anlaşmasının önündeki en büyük engelin De Zerbi’nin Brighton ile devam eden sözleşmesi olduğu kaydedildi.

De Zerbi’nin Brighton ile olan kontratındaki 10 milyon euroluk çıkış bedeli Barcelona’nın elini zayıflatırken, taraflar arasındaki görüşmenin sürdüğü belirtildi. İtalya dışında ilk olarak Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran De Zerbi, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle takımdan ayrılmış ve Graham Potter’ın ardından Brighton’ın başına geçmişti.