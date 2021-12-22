Barcelona, Ferran Torres için Manchester City ile anlaştı

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona, Ferran Torres'in transferi için Manchester City ile 55 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

İspanya milli takımının da formasını giyen başarılı kanat oyuncusu, ayağındaki sakatlık nedeniyle Eylül ayından bu yana sahalardan uzak.

Ocak ayında Xavi'nin kadrosuna katılacak olan Ferran Torres transferinin Barcelona'nın yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen nasıl gerçekleştiği akla gelen ilk soru oldu.

Barça, La Liga'nın belirlediği harcama limitlerine uyabilmek için bazı oyuncularını elden çıkarmayı planlıyor.

Transferin detayları

GOAL'ün kaynaklarından aldığı bilgiye göre; iki kulüp Ferran Torres'in satışı için tüm şartlarda uzlaşma sağladı. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Bir süredir ülkesi İspanya'ya dönmek isteyen Torres için görüşmeleri Barcelona'nın futbol direktörü Mateu Alemany yürüttü.

Ağustos 2020'de Valencia'dan Manchester City'ye transfer olan Torres, burada sergilediği başarılı performansa rağmen İngiltere'deki yaşama uyum sağlamakta zorlanmıştı.

Torres için ilk etapta 55 milyon euro bonservis ödenecek. Bonuslarla birlikte bu miktar 62 milyon euro'ya kadar yükselebilecek.

GOAL, City'nin masaya 70 milyon euro'luk bonservis talebiyle oturduğu, ancak pazarlıkların ardından indirime gidildiği bilgisine ulaştı.

Valencia, City ile yaptığı transfer anlaşması uyarınca Barcelona'nın ödeyeceği bonservis bedelinden %10 pay alacak.

Barcelona, Torres için parayı nasıl bulacak?

Bir süredir ekonomik zorluklarla boğuşan Barcelona'nın Torres'e lisans çıkarabilmesi için kadrosundaki oyuncuların bir kısmını satması gerekiyor.

Sergio Agüero'nun kalbindeki rahatsızlık nedeniyle emekli olmasıyla, Arjantinli oyuncunun maaş yükü ortadan kalkmıştı.

Ancak bu tek başına Torres transferi için yeterli bütçeyi sağlayamıyor. Barcelona; Pedri, Gavi ve Ansu Fati gibi dokunulmazlığı bulunan oyuncular dışında tüm isimler için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

Kulüp özellikle Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho gibi kadroda düşünülmeyen ve yüksek maaş alan isimleri elden çıkarmak istiyor.

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