Barcelona, Sergio Agüero'yu Ocak ayında değiştirmeye kararlı

Katalan devi, Ocak ayında yeni bir planlamaya gidecek gibi görünüyor.

Barcelona geçtiğimiz yaz transfer döneminde, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sergio Agüero'yu kadroya katmıştı.

Sakatlığı nedeniyle bir süre Barcelona forması giyemeyen Agüero, Alaves ile oynadıkları lig maçında rahatsızlanarak sahadan ayrıldı.

Agüero'nun 3 ay daha forma giyemeyeceği açıklanırken Barcelona kendi planlarını yapmaya başladı bile.

Sergio Agüero'nun yerine Edinson Cavani gelecek

Sport'un haberine göre; Barcelona, Ocak ayında Sergio Agüero'nun yerini değiştirmeye kararlı. Arjantinli yıldızın görevine aday olan isim ise Edinson Cavani.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a gelişinin ardından takımdaki rolü azalan Edinson Cavani başka bir takıma transfer olmak isteyebilir.

Ayrıca Uruguaylı oyuncunun Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Barcelona'nın içinde bulunduğu mali durum göz önüne alındığında transferi pahalıya mal olmayacak Edinson Cavani uygun bir seçenek.

Ancak Cavani'nin Katalan devinde maaş kesintisini kabul etmesi gerekiyor. Ayrıca bir teknik direktör değişimi yaşayan Barça'da Xavi Hernandez'in onayından geçmesi lazım.

Sergio Agüero'ya ne oldu?

Agüero, 30 Ekim'de Alaves ile oynanan La Liga karşılaşmasında Barça formasıyla sahaya ikinci kez ilk 11'de çıktı.

Ancak Arjantinli yıldız, göğüs ağrıları ve baş dönmesi şikâyeti nedeniyle maçtan erken ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Camp Nou'dan ambulansla ayrılıp, kardiyolojik testler için hastaneye götürülen tecrübeli golcü, hastanede tedavi altına alındı.

Barcelona, Agüero'nun önümüzdeki üç ay boyunca kadroda olamayacağını açıkladı.

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