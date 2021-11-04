Jürgen Klopp: Bu en iyi menajer ödülünü almaktan daha güzel!

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ted Lasso tarafından anılmanın en iyi menajer ödülü almaktan daha iyi olduğunu söyledi.

Kırmızılar, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi grup maçında Atletico Madrid'i 2-0 yenerek bir sonraki turu garantiledi.

Karşılaşmanın ardından Klopp'un insan yönetimi becerileri oldukça övülürken Alman menajer, Ted Lasso'dan bahsetti.

Jürgen Klopp ne söyledi?

CBS Sports'a konuşan Klopp şunları söyledi:

“Ted Lasso benden bahsetti... Bu, en iyi menajerlik ödülünü almaktan daha iyi! İnanılmaz."

Aktör Jason Sudeikis'in canlandırdığı Ted Lasso karakteri, Premier Lig'de kurgusal bir takım olan AFC Richmond'u çalıştırıyor.

Amerikan futbolu koçu olan Ted Lasso, Richmond'un başına neredeyse hiçbir 'futbol' bilgisi olmadan geçiyor.

Ancak Ted Lasso'nun insan yönetimi üzerindeki başarısı ve problem çözme kabiliyeti onu iyi bir menajere dönüştürüyor.

Jason Sudeikis, Jürgen Klopp hakkında ne söyledi?

Sudeikis, Manchester City menajeri Pep Guardiola da dahil olmak üzere gerçek hayattaki birçok teknik adamdan ilham aldığını kabul etti.

Sports Illustrated'e verdiği röportajında Jürgen Klopp'tan bahseden Sudeikis, Alman menajerin özellikle futbol dışı aktivitelerinden etkilendiğini söyledi:

"Jürgen Klopp'un takımını karaoke yapmaya götürdüğünü duyduğumda, 'Merhaba, yeni senaryo fikri!' dedim."