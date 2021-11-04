Kylian Mbappe mi, Erling Haaland mı? Kariyer istatistikleri

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi futbol dünyasında bitmek bilmez bir tartışmanın öznesi oldular hep.

İki yıldız yaşlarına meydan okurcasına yollarına devam ederken bu kıyas yarışında bayrağı teslim alan genç yetenekler var.

Kylian Mbappe ile Erling Haaland futbol dünyasının kıyasa mahkum giden yeni yıldızları olacak gibi duruyor.

Peki Mbappe mi, Haaland mı daha çok kupa kazanacak? Bunu zaman gösterecek.

Ancak iki yıldız genç yaşına rağmen altın dolaplarını doldurdu bile. Mbappe ve Haaland'ın şu ana dek başardıklarına bir göz atalım:

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Kulüp golleri

Kylian Mbappe Sezon Erling Haaland 3 2015/16 - 28 2016/17 - 21 2017/18 - 39 2018/19 17 30 2019/20 44 42 2020/21 41 6 2021/22 13

Kylian Mbappe, Haaland'dan daha fazla kulüp golü kaydetmeyi başardı ancak kariyerine Norveçli'den daha önce başladığına dikkat etmek gerekli.

Mbappe, Messi'nin transfer olduğu 2021/22 sezonuna PSG'de istediği gibi başlayamadı ancak Haaland da sakatlık problemi nedeniyle çoğu maçı kaçırdı.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Kulüp asistleri

Kylian Mbappe Sezon Erling Haaland 2 2015/16 - 8 2016/17 - 13 2017/18 - 13 2018/19 4 14 2019/20 7 11 2020/21 10 6 2021/22 3

Erling Haaland asist rakamlarında Kylian Mbappe'yi yakalıyor gibi. Ancak iki yıldızın sahadaki rollerini de göz ardı etmemek gerek.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Şampiyonlar Ligi istatistikleri

Kylian Mbappe Şampiyonlar Ligi Erling Haaland 49 Çıktığı Maç 18 28 Gol 21 0.67 Maç Başına Gol 1.32

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Dünya Kupası istatistikleri

Kylian Mbappe Dünya Kupası Erling Haaland 7 Çıktığı Maç - 4 Gol - 0.68 Maç Başına Gol -

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Milli Takım istatistikleri

Kylian Mbappe Milli Takım Erling Haaland 51 Milli Maç Sayısı 15 19 Gol 12 0.46 Maç Başına Gol 0.89

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Kupalar

Kylian Mbappe Turnuva Erling Haaland 1 Dünya Kupası 0 0 Avrupa Şampiyonası 0 0 Olimpiyatlar 0 4 Lig şampiyonlukları 1 0 Şampiyonlar Ligi 0 1 Kulüpler Dünya Kupası 0 1 Uluslar Ligi 0 8 Kupa Şampiyonlukları* 2 15 Toplam 3

*Kupa Şampiyonlukları; Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası, Fransa Lig Kupası, Avusturya Kupası ve Almanya Kupası'nı içermektedir.

Kylian Mbappe, Erling Haaland'a kupa konusunda ezici bir üstünlük sağlıyor ancak Norveçli yıldızın yoluna daha yeni başladığını unutmamak lazım. PSG'nin yıldızı, Monaco ve Paris ekibi ile lig şampiyonluklarının tadını çıkarırken Erling Haaland, Bayern Münih hegemonyasındaki Bundesliga'da mücadele ediyor.

Gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken iki yıldız ilerleyen zamanlarda kupa koleksiyonunu daha da genişletecektir.

Ayrıca Mbappe, 2018 yılında Fransa ile Dünya Kupası'na uzanırken Haaland milli takım konusunda şanslı değildi.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Bireysel ödüller

Kylian Mbappe Bireysel Ödüller Erling Haaland 0 Ballon d'Or 0 0 The Best FIFA Yılın Oyuncusu 0 3 Gol Krallığı 2 1 Yılın Oyunucusu 1

Bu iki yıldız henüz Ballon d'Or sahibi olmayabilir ancak önümüzdeki yılların en sıkı Ballon d'Or adayı oldukları kesin. Kylian Mbappe yoluna PSG'de bir yıldızlar topluluğu projesi ile devam ediyor, Erling Haaland ise Borussia Dortmund ile rakiplerine kök söktürüyor.

Gelecek ise her iki oyuncu için sisli görünüyor: Mbappe'nin Real Madrid forması giymek istediği konuşulurken Avrupa'nın dev kulüpleri Haaland için sırada bekliyorlar. İki yıldız önümüzdeki yıllarda başka ülkelerin kupalarına göz dikebilir ve istatistikleri alt üst edebilirler.

*NOT: Veriler 4 Kasım 2021 tarihinde güncellenmiştir.

Daha fazlası