Xavi istemiyor, başkan bastırıyor: Ansu Fati gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Transfer planlarına şimdiden başlayan Barcelona'da, Premier Lig ekibinin yıldızının takıma katılması Ansu Fati'ye bağlı...

NE OLDU? The Athletic'e göre Barcelona, Wolves kaptanı Neves ile uzun süredir ilgileniyor ve bu yaz orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalamayı düşünüyor.

Ancak Barcelona, bir kez daha belirsizliklerle dolu bir yazla karşı karşıya ve Portekizli oyuncuyu getirmek için nakit paraya ihtiyaç duyuyorlar. Neves'in menajerliğini yapan Jorge Mendes, aynı zamanda Ansu Fati'nin de temsilciliğini üstleniyor ve bu transferin gerçekleşmesi tamamıyla Ansu'nun durumuna bağlı...

BÜYÜK RESİM: Teknik direktör Xavi'nin, Neves'in Sergio Busquets'in yerini alacak doğru adam olduğuna ikna olmadığı aktarılırken başkan Joan Laporta, bu transferin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacak.

Mendes, Wolves'tan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan orta saha oyuncusu için 45 milyon Euro'luk (39 milyon £/49 milyon $) bir teklifi kabul etmesini isteyecek.

Barcelona daha sonra 20 yaşındaki Fati'yi 75 milyon €'ya (65 milyon £/81 milyon $) satarak Premier Lig'in yıldızlarından birisini kadrosuna katacak.

VE DAHA FAZLASI: Laporta'nın gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Neves'i almak istediği bildirilirken Xavi, Real Sociedad'ın orta saha oyuncusu Martin Zubimendi için bastırıyor.

Barcelona menajeri, Zubimendi'nin Busquets'in yerini dolduracak doğru isim olduğuna inanıyor.

Ancak Marca'ya göre Real Sociedad, oyuncunun kulüpten ayrılmaması konusunda ısrarcı olacak ve bu transferin kolay olmayacağı aktarılıyor.

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