La Liga devi Barcelona'nın hocası Xavi, Lionel Messi'nin İspanya'ya dönüş ihtimalleri hakkında konuştu.

NE OLDU? 2021'de bonservissiz olarak takımdan ayrıldığından beri Camp Nou'ya geri dönüş olasılığı konuşulan Messi'nin, PSG'deki sözleşmesi bu yaz sona erecek ve bu konuşmalar, daha yüksek sesle yapılmaya başlandı.

Ancak Xavi, henüz hiçbir şeye karar verilmediğini ve yeniden bir araya gelmenin Messi'ye bağlı olduğunu açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Xavi, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Evet, onun dönüş ihtimali konuşuyor ve bu durum, pek çok şeye bağlı.

"Söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Leo muhteşem bir futbolcu. O benim bir arkadaşım. Buradan hareketle birçok şeye bağlı olduğunu söylüyorum, ama her şeyden önce Messi'nin niyetine ve tam olarak ne istediğine bağlı..."

BÜYÜK RESİM: Barça Başkanı Joan Laporta, 35 yaşındaki oyuncuyu kulübe geri getirmek için "her şeyi" yapacağını söyledi.

Ancak Katalan ekibi, Messi'yle ilgilenen tek takım değil. Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in Messi'ye 500 milyon € (435 milyon £/541 milyon $) ödemeye hazır olduğu bildirilirken MLS ekibi Inter Miami de Arjantinli süperstarın peşinde...

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

(C)Getty Images

Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? Messi'nin bir sonraki transfer durağı belli olmadan önce Arjantinli süperstar şimdilik, PSG ile çıkacağı Strasbourg ve Clermont mücadelelerine odaklanıyor.