Xavi, Barcelona'yı reddetme sebebini açıkladı

Xavi, efsanesi olduğu Barcelona’ya teknik direktör olarak dönmeyi neden reddettiğini açıkladı.

Barcelona, geçtiğimiz yıllarda iki kez, teknik direktör arayışında kulübün içinden gelen bir isme yöneldi. Katalan ekibinin amacı, Guardiola modelini bu kez Xavi’yle hayata geçirmekti.

Yuvaya dönmek için doğru zamanın henüz gelmediğini düşünen Xavi, Barcelona’dan gelen iki teklifi de geri çevirdi. Kulübün sembol isimlerinden Xavi, teknik direktörlük kariyerine Katar’ın Al Sadd takımında devam ediyor.

Oyunculuk kariyerini 2019 yılında noktalayan Xavi, formasını giydiği Al Sadd’ın başına geçmişti. Katar Ligi’nde 2020/21 sezonunu namağlup tamamlayan Al Sadd, Xavi yönetiminde ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden Al Sadd, D Grubu’nda Al Nassr’ın arkasında kalarak gruptan çıkamadı ve turnuvaya erken veda etti.

"Zamanlama doğru değildi"

La Vanguardia’ya konuşan Xavi, Barcelona’ya neden ‘hayır’ dediğini detaylarıyla anlattı.

“Barcelona’ya farklı nedenlerle iki kez hayır dedim. Bunlar ailevi, profesyonel ya da sözleşmeyle ilgili sebeplerdi.”

“Bu çok zor bir karardı, çünkü ben bir Barcelona taraftarıyım, fakat zamanlama doğru değildi.”

“Xabi Alonso da teknik direktörlük kariyerinde kendi yolunu çizmek istediğini söylemişti. Onu anlayabiliyorum.”

Koeman'la bir sezon daha

Barcelona, gelecek sezon Ronald Koeman’la yola devam etme kararı almıştı. Hollandalının sözleşmesi 2022’de sona erecek. Gelecekte Xavi ismi bir kez daha Barcelona’nın gündemine gelebilir.

Ancak Xavi, Barcelona’nın kısa vadeli planları içerisinde yer almadığı konusunda ısrarcı.

“Barcelona’ya geldiğimde, havaalanına iner inmez insanlar bana mesajlar göndermeye başlıyor.”

“Barcelona’yla iletişime geçmedim. Öncelikle, takımın başında şu anda zaten Koeman var, ona saygı göstermeliyiz. Ayrıca Barcelona konusunda acele etmiyorum.”

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