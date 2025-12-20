Xabi Alonso, son maçlarda denediği büyük taktiksel yeniliği sürdürmeye niyetli değil!

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Kylian Mbappe’nin rolü ve takımın hücum düzeni üzerine yaptığı değerlendirmelerde, daha geleneksel dokuz numara kullanımının “çok yararlı” olabildiğini söylerken bu planın kalıcı hale gelmesine temkinli yaklaştı. Alonso, Gonzalo Garcia Torres ve Endrick Felipe gibi daha net bir santrfor profiline sahip oyuncularla zaman zaman farklı kurgular denediklerini, ancak her senaryoda takım dengesinin öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Copa del Rey’de Talavera de la Reina ile oynanan maçta Gonzalo ve Endrick’in varlığı, Mbappe’nin sol kanada kaydığı bir planı beraberinde getirdi. Mbappe’nin kariyerinin erken dönemlerinde sol çizgiye daha yakın oynadığı ve Fransa Milli Takımı’nda hedef santrforun arkasında/yanında daha etkili olduğu dönemler hatırlatılırken, Alonso bu fikrin uzun vadeli bir şablona dönüşmesi konusunda isteksiz bir tablo çizdi. İspanyol teknik adam, bazı maçlarda Gonzalo ile bu dizilimi denediklerini, son maçta Endrick ile de benzer bir kurgu uyguladıklarını belirterek, amaçlarının Mbappe’yi “serbest bırakacak” hareketleri ve koşu rotalarını doğru ayarlamak olduğunu ifade etti.

Vinicius ile iletişim sürüyor

Alonso’ya göre, özellikle derine çekilen savunmalara karşı oynarken ceza sahasına daha fazla oyuncu sokabilmek adına kanat oyuncularının doğru zamanda yapacağı kısa koşular büyük önem taşıyor. Ancak bu avantajın, takımın genel yerleşimi ve savunma dengesini zedelememesi gerekiyor.

Alonso, Mbappe’nin yanı sıra Vinicius Junior, Arda Güler ve Jude Bellingham gibi isimlerin de verimli olabilmesi için, “kısa ve doğru koşularla” alan açmanın kritik olduğunu dile getirdi. Bu yaklaşım, sahadaki rol paylaşımının yalnızca hücum gücüne göre değil, oyunun iki yönlü dengesine göre belirlendiğini gösteriyor.

Mbappe’nin sol kanatta daha sık kullanılması ihtimali, doğal olarak Vinicius Junior’un rolü üzerinde de belirleyici olabilir. Vinicius’un kariyeri boyunca merkezde daha az görev aldığı bilinirken, Alonso bu konuda doğrudan bir “pozisyon değişimi” ilan etmekten kaçındı. Buna karşın, Brezilyalı yıldızla sürekli iletişim halinde olduklarını ve onun gol yollarındaki suskunluğunun geçici olduğunu düşündüğünü söyledi. Alonso, Vinicius’un “çok yaklaştığını” ve bu kilidin yakın zamanda açılacağına inandığını vurguladı.

Arda hakkında yorum yok

Öte yandan Alonso’nun açıklamalarında en pozitif başlıklardan biri Rodrygo Goes oldu. Sezonun bazı bölümlerinde Vinicius’un yedeği olarak solda kullanılan Rodrygo, son dönemde yeniden daha istikrarlı bir şekilde kadroda yer buldu. Orta ve sağ kanatta da görev alabilen Brezilyalı oyuncu, son iki maçta iki gol bularak uzun süren gol hasretini sona erdirdi. Alonso, Rodrygo’nun hem topa sahipken hem de topsuz oyunda takıma getirdiği dengeyi “harika bir haber” olarak nitelendirdi; dar alanda ve hatlar arasında kurduğu bağlantının önemine dikkat çekti.

Copa del Rey maçının ardından gündeme gelen bir diğer konu ise Vinicius, Franco Mastantuono, Endrick ve Arda Güler’in Talavera’nın ikinci golü sonrası kameralara yansıyan görüntüleriydi. Alonso bu görüntüler hakkında yorum yapmayı reddederek odağının yalnızca turu geçmek ve bir sonraki maç olan Sevilla karşılaşması olduğunu söyledi. Real Madrid, 2025 yılını Bernabeu’da Sevilla ile oynayacağı maçla kapatmaya hazırlanırken, Alonso artan “iş güvenliği” tartışmaları üzerine değerlendirmelerin sezon sonuna bırakılmasını istediğini de belirtti.