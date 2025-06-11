Xabi Alonso Real Madrid'in 30 milyon euro ödediği yıldızı antrenmana almadı! 23 yaşındaki oyuncu takım arıyor

Xabi Alonso'nun planlarında yer almayan Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'den ayrılmak için teklif bekliyor.

Real Madrid’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus, kulübün ve teknik direktör Xabi Alonso’nun gelecek planlarında artık yer almıyor. MARCA’nın haberine göre, Granada’da geçirdiği hayal kırıklığı dolu kiralık sezonun ardından İspanya’ya geri dönmeye hazırlanan 23 yaşındaki futbolcu, şu anda Brezilya’da bireysel antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor.

Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reinier, 2024/25 sezonunda La Liga’ya veda eden Granada’da 25 maça çıktı, yalnızca 14’ünde ilk 11’de yer aldı ve sezonu sadece bir gol ve dört asistle tamamladı. Bu performans, hem oyuncu hem de kulüp açısından beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

İlk 11’deki yerini kaybetti

Geçen yıl Euro 2024 nedeniyle kadro eksikliği yaşandığında zaman zaman A takımla antrenmanlara katılan Reinier, bu yaz Xabi Alonso’nun 9 Haziran’daki sezon öncesi çalışmaları sırasında Valdebebas'ta bile yer almadı.

Sadece A takım değil, Real Madrid’in B takımı Castilla’da bile kendisine yer bulamayan Brezilyalı futbolcu, kulüpte tamamen gözden çıkarılmış durumda.

Bir dönem Vinicius Jr. ve Rodrygo’dan daha parlak bir yetenek olarak gösterilen Reinier, artık kendisine yeni bir kulüp bulmak zorunda. Şu anda Brezilya’da bireysel antrenör ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren oyuncu, transfer döneminde kendisine gelecek teklifleri değerlendirerek kariyerine yeni bir yön vermeyi hedefliyor.

Ancak herhangi bir kulüpten teklif gelmemesi halinde Reinier’in sezonu bir kez daha kulüpsüz geçirme riski bulunuyor. Bu da onun Avrupa kariyerini ciddi biçimde tehlikeye sokabilir.