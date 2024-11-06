Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir dönemden geçen Real Madrid takımın başına Xabi Alonso'yu geçirmeyi planlıyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceği belirsizleşiyor ve yerine geçecek ismin Xabi Alonso olabileceği konuşuluyor. Sezon başında yaşanan bir dizi hayal kırıklığı, İtalyan teknik adamın Bernabeu'daki görev süresinin sonuna yaklaşmasına yol açtı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Milan’a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet ve Barcelona karşısında El Clasico'da alınan 4-0’lık hezimet, Ancelotti'ye olan güveni sarstı.

Real Madrid'in özellikle Ballon d'Or törenine Vinicius Jr.'ın ödül alamaması sebebiyle katılmaması, Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı. Eleştiriler, kulübün bu törene katılmamasının sporun ruhuna zarar verdiği yönündeydi ve Real Madrid yönetiminin bu hamlesi birçok çevre tarafından ‘saygısızlık’ olarak nitelendirildi. Florentino Perez'in Ancelotti'nin yönetiminde yaşanan bu sorunlar nedeniyle İtalyan teknik direktöre duyduğu güvenin azaldığı belirtiliyor.

Yerine Xabi Alonso geliyor

Alman basınından BILD'in haberine göre, Ancelotti’nin bu sezonun sonuna kadar takımın başında kalmasına izin verilecek ancak gelecek sezon için planlanan isim Xabi Alonso. Perez'in, Ancelotti’nin kontratının dolmasına bir yıl kala bu değişimi yapmayı planladığı, Alman teknik adam Hansi Flick'in yönettiği Barcelona'nın El Clasico zaferinin bu karar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Xabi Alonso, Real Madrid için önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla dikkat çeken Alonso, Real Madrid taraftarları arasında da büyük bir popülariteye sahip. Bu nedenle Ancelotti'nin yerini alma ihtimali taraftarlar arasında olumlu karşılanıyor. Alonso’nun Leverkusen ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Real Madrid, Bayern Münih ve Liverpool için ayrılma maddesi mevcut.

Ancelotti düşüşe geçti

Carlo Ancelotti, iki farklı dönemde Real Madrid’in başında büyük başarılara imza attı. İlk döneminde, 2013'te göreve gelerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, ancak 2015'te görevden alınmıştı. 2021'de geri döndüğünde ise bir kez daha Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmayı başardı. Ancak bu sezon, Kylian Mbappe’nin takıma katılmasına rağmen takımın performansı istikrarsız kaldı ve ligde Barcelona’nın gerisinde kalarak zirve yarışında büyük yara aldılar.

Ancelotti'nin yaşadığı zor dönemin başka nedenleri de bulunuyor. Orta sahada Toni Kroos'un beklenmedik emeklilik kararı, takımın saha içindeki dengesini sarstı. Kroos’un ayrılması, Ancelotti için bir sürpriz olmuştu ve bu eksiklik, Real Madrid’in oyununu olumsuz yönde etkiledi. Ayrıca Hansi Flick’in Barcelona’daki yükselişi, Perez'in Ancelotti’ye olan güveninin azalmasında etkili bir faktör olarak görülüyor.

Real Madrid, bir yandan bu sezon devam ederken bir yandan da Ancelotti'nin sezon sonuna kadar takımı toparlayıp toparlayamayacağını gözlemleyecek. İspanyol spor basınında, Perez'in Alonso ile bir ön anlaşma yaptığı ve Alonso’nun sezonun ikinci yarısında takıma geçiş yapabileceği konuşuluyor. Eğer bu plan gerçekleşirse, Real Madrid yeni sezonda Xabi Alonso yönetiminde yeni bir sayfa açacak. Öte yandan Bayer Leverkusen'in ise Alonso'nun ayrılık kararı alması halinde, Premier Lig takımlarındna Bournemouth'ta görev yapan bir başka İspanyol teknik direktör Andoni Iraola ile çalışması bekleniyor.