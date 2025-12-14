Xabi Alonso'nun kovulması Real Madrid'in genç oyuncu hakkındaki kararını değiştirmeyecek!

Real Madrid, 2025-26 sezonuna beklenenden kötü bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Yaz aylarında Bayer Leverkusen’den büyük beklentilerle getirilen Alonso, şu ana kadar oyuncularından istediği verimi alamadı. İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre, Los Blancos kış arasına girilmeden önce oynanacak üç maçın herhangi birinde mağlubiyet yaşanması halinde yönetim, genç teknik adamla yollarını ayırma kararı alabilir.

Bu olası senaryo, Alonso’dan memnun olmadığı konuşulan bazı oyuncular için bir umut ışığı olarak görülse de, Endrick cephesinde tablo değişmeyecek gibi duruyor.

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı genç yetenek, yaşadığı sakatlığın ardından forma şansı bulmakta zorlandı. Alonso, forvet hattında Endrick yerine Gonzalo Garcia’yı, Kylian Mbappe’nin yedeği olarak tercih etti ve bu durum genç oyuncunun dakikalarını ciddi şekilde sınırladı.

Ortaya çıkan bu tablo, Real Madrid ile Lyon arasında bir kiralık transfer anlaşmasının yapılmasına yol açtı.

Adım adım Lyon'a

Anlaşmanın, kış transfer döneminin açılmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi planlanıyor. Alonso’nun görevden alınması halinde bu kiralamanın iptal edilebileceği yönünde bazı iddialar ortaya atılsa da, Diario AS bu söylentileri net bir şekilde yalanladı. Habere göre, teknik direktör değişikliği yaşansa bile Endrick’in ocak ayında Santiago Bernabeu’dan ayrılması kesinleşmiş durumda.

Kulüp yönetimi, Endrick’in kiralık olarak Lyon’a gitmesinin oyuncunun gelişimi açısından doğru bir adım olduğuna inanıyor.

Real Madrid cephesi, genç forvetin düzenli forma şansı bularak ritim kazanmasının hem kulüp hem de oyuncu adına faydalı olacağı görüşünde. Endrick’in hedefi ise gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında kendisine sağlam bir yer edinmek ve bunun için mümkün olduğunca fazla süre almak istiyor.

Öte yandan Endrick, Alaves ve Sevilla maçlarında cezalı olduğu için bu sezon La Liga’da bir kez daha forma giyemeyecek. Ancak hafta içinde oynanacak Copa del Rey karşılaşmasında görev alması bekleniyor. Bu maç, genç oyuncunun ocak ayı başında Lyon’a transfer olmadan önce Real Madrid formasıyla sahaya çıkacağı son karşılaşma olabilir.