Xabi Alonso ile tartışan 150 milyon euroluk yıldız Real Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid, El Clasico’da Barcelona’yı mağlup ederek ezeli rakibine beş puan fark atarken, takım içindeki tansiyon Vinicius Junior ile teknik direktör Xabi Alonso arasında yaşanan gerilimle gölgelendi.

Brezilyalı yıldız, Kylian Mbappe’nin takıma katılmasının ardından “birinci yıldız” konumunu kaybetti ve Carlo Ancelotti dönemindeki ayrıcalıklı statüsünü Xabi Alonso yönetiminde yeniden elde edemedi. Bu sezon üç kez yedek kulübesinde başlayan Vinicius, yalnızca üç maçta 90 dakikayı tamamlayabildi.

Sinirler gerildi

Barcelona karşısında oynanan maçta Vinicius, 72. dakikada oyundan alındı ve yerine Rodrygo Goes girdi. Bu karar Brezilyalı oyuncunun tepkisini çekti. The Athletic’in haberine göre, Vinicius değişiklik tabelasında adını görünce “Ben mi?! Koç, koç!” diye bağırdı. Xabi Alonso ise “Hadi Vini, lanet olsun” diyerek yanıt verdi.

Oyundan çıktıktan sonra sinirlerine hakim olamayan Vinicius’un “Hep ben, takımdan ayrılıyorum, ayrılmam daha iyi, ayrılıyorum” dediği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesine dönmeden önce doğrudan tünele yöneldi ve maç sonunda yaşanan küçük arbedeye de karıştı.

Ayrılık planı

Diario AS ve Cadena SER’e göre, Vinicius eğer durum değişmezse yaz transfer döneminde Real Madrid’den ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor. Brezilyalı yıldızın, Alonso’nun kendisine karşı adil davranmadığına inandığı ve teknik direktörün planlarında önemli bir yerinin kalmadığını düşündüğü belirtiliyor.

Sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan Vinicius’un henüz yeni bir sözleşme teklifi almadığı bildirildi. Bu da yaz aylarında olası bir transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Kulübün tavrı net

Real Madrid yönetimi, olay sonrası Vinicius’a ceza vermeyi planlamıyor ancak oyuncunun davranışından memnun olmadıkları kaydedildi. Yönetim, bu durumun kontrolünü tamamen Xabi Alonso’ya bıraktı ve teknik direktörünün yanında durdu.

Vinicius’un geleceği artık büyük ölçüde Alonso’nun kararına bağlı görünüyor. Eğer İspanyol teknik adam onu uzun vadeli planlarına dahil etmezse, 2026 yazında Brezilyalı yıldızın Santiago Bernabéu’ya veda etmesi sürpriz olmayacak.