Xabi Alonso, gelecek sezon yeniden teknik direktörlük görevine başlayabilir. 44 yaşındaki İspanyol, Real Madrid'den çalkantılı bir şekilde ayrılmasının ardından şu anda herhangi bir kulübe bağlı değil, ancak şu anda Chelsea ile "olumlu görüşmeler" yürütüyor.

Bu haberi, genellikle güvenilir olan İngiliz gazeteci Ben Jacobs da paylaşıyor. Jacobs, Alonso'nun şu anda, Chelsea'de dört ay sonra kovulan Liam Rosenior'un yerine geçecek en güçlü aday olduğunu bile iddia ediyor.

Jacobs'a göre, Alonso ile Chelsea arasındaki ilk görüşmeler olumlu geçti. İspanyol teknik adam, Premier League'e geçişe sıcak bakıyor, ancak "henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini" belirtiyor.

Alonso'nun birkaç rakibi var, ancak Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola tek ciddi aday gibi görünüyor. Francesco Farioli'nin de değerlendirildiği söyleniyor, ancak kendisi FC Porto'da kalmak istiyor.

Filipe Luis de gündemde olan isimlerden biri, ancak Londralılar onu büyük olasılıkla Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'da oynatmak istiyor. Her iki kulüp de Todd Boehly ve Behdad Eghbali liderliğindeki BlueCo konsorsiyumuna ait. Fransız kulüp, pratikte Chelsea'nin genç yetenekleri için bir "eğitim kulübü" işlevi görüyor.

The Blues şu anda büyük bir spor krizi yaşıyor, ancak takım bu sezon hala bir kupa kazanma şansına sahip. Önümüzdeki Cumartesi, Manchester City ile FA Cup finali oynanacak.