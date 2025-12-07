Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin en önemli ortak özelliğini açıkladı

Real Madrid, zorlu geçen haftaların ardından toparlanma sinyalleri veriyor ve bu yükselişin merkezinde Kylian Mbappe bulunuyor. Fransız süperstar, olağanüstü formunu Athletic Club karşısında attığı iki golle sürdürerek takımının çıkışında belirleyici bir rol oynadı.

Diario AS’in aktardığına göre teknik direktör Xabi Alonso, Mbappe ile eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo arasında yapılan son karşılaştırmalar hakkında düşüncelerini dile getirdi. Alonso, Mbappe’nin Real Madrid tarihine Cristiano Ronaldo’nun yaptığı kadar büyük bir etki bırakabileceğine inanıyor.

Alonso, “Kylian, Cristiano’nun yaptığı gibi Real Madrid’de tarih yazmak üzere. Takımdaki ağırlığı, ilettiği hırs, attığı gol sayısı... Onu seçilmişler arasına sokuyor. Onunla geçirdiğimiz günler çok güzel. Sadece işini iyi yapmakla kalmayıp diğerlerine de olumlu etki etmek istemesi, Cristiano ile ortak bir özelliği. Takımın geri kalanına da bulaşan bir hırs. Burada benzerlikler görüyorum. Şu anda harika bir dönemden geçiyor” dedi.

Vinicius'a övgü

Teknik direktör, iki yıldızın birbirlerinden ayrılması gerektiğini de hatırlatarak, “Cristiano, Cristiano’dur ve Kylian, Kylian’dır. İkisi de olağanüstü oyuncular. Hem Real Madrid’de hem de futbol dünyasında tarihi öneme sahip oyuncular. Cristiano’ya sahip olduğumuz için çok şanslıyız… Pardon, Kylian’a! Ve bundan yararlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Xabi Alonso, ayrıca Vinicius Junior’ın formundan da memnun olduğunu belirtti. Brezilyalı oyuncunun hem kişisel hem profesyonel olarak çok iyi bir dönemden geçtiğini söyleyen Alonso, “San Mames’te çok ama çok iyi oynadı. Yunanistan’da ve Bilbao’da gol atamaması talihsizlikti ama yüzündeki gülümsemeyi, takım arkadaşlarıyla uyumunu görmek bize büyük enerji veriyor. Bu mentalite bizim için kritik. Umarım yarın bu iyi hisleri bir golle taçlandırır” dedi.