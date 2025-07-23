Xabi Alonso 90 milyon euroluk yıldızı yıkan kararını bire bir açıklamaktan çekinmedi

Xabi Alonso, Rodrygo'nun gelecek sezon kadroda daha az süre alacağını söyledi; bu açıklama, Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'den ayrılmasının önünü açabilir.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, gelecek sezon planları doğrultusunda takım kadrosunda yer alan tüm oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak hangi rolde olacaklarını netleştirdi. İspanyol basınına göre bu görüşmeler, özellikle transfer sezonu öncesinde bazı isimlerin geleceği konusunda belirleyici olacak.

Alonso'nun, Brezilyalı yıldız Rodrygo Goes'a “gelecek sezon dakika almasının zor olacağını” ilettiği belirtiliyor. Bu açıklama, 24 yaşındaki oyuncunun Santiago Bernabeu’dan ayrılmasının önünü açabilir. Dünya Kulüpler Kupası’nda formasını kaybeden ve sezonun son bölümünü kaçıran Rodrygo, transfer söylentilerinde en çok adı geçen isimlerin başında geliyor.

Başlangıçta Arsenal’in ilgisiyle gündeme gelen Rodrygo için son dönemde en ciddi adayın Liverpool olduğu belirtiliyor. Jürgen Klopp’un ayrılığı sonrası yeniden yapılanmaya giden İngiliz devi, hücum hattını Rodrygo ile güçlendirmek istiyor.

Bazı isimlere kadroda yer kalmadı

Alonso'nun yaptığı bireysel görüşmelerde sadece Rodrygo değil, başka isimler de sınırlı rollerle karşılaştı. Brahim Diaz’ın etkili bir yedek olarak kalacağı belirtilirken, Fran Garcia ve Ferland Mendy’ye de yeni transfer Alvaro Carreras'ın ardından forma şansının azalabileceği bildirildi.

Kaleci Andriy Lunin’e ise yalnızca Thibaut Courtois'nın sakatlanması durumunda görev verileceği söylendi.

Dünya Kulüpler Kupası’ndaki performansıyla eleştirilen Raul Asencio da kadroda geriye düştü. Aynı şekilde Dani Ceballos’un da Real Betis ile adı anılmaya devam ediyor. Ceballos’un ayrılığı henüz netlik kazanmasa da Alonso ile yaptığı görüşmenin belirleyici olabileceği öne sürülüyor.

Xabi Alonso’nun kadro planlamasına dair bu net mesajlarına rağmen, Real Madrid’in bu oyuncular için henüz resmi bir teklif almadığı ifade ediliyor. Özellikle Rodrygo'nun geleceği açısından bu durum dikkatle takip ediliyor. Brezilyalı yıldızın gelecek sezon planlarında arka planda kalacağına dair mesaj, Avrupa devlerinin transfer radarını harekete geçirebilir.