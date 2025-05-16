Xabi Alonso 130 milyon euroluk yıldızı istiyor, Real Madrid o kadar ödemek istemiyor

Real Madrid, Xabi Alonso’nun sistemine uygun gördüğü Vitinha için PSG’nin istediği yüksek bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.

Real Madrid’de Xabi Alonso döneminin başlaması beklenirken, teknik adamın oyun sistemine uygun bir kadro kurmak adına hedeflerinden biri olarak PSG’nin yıldız ismi Vitinha öne çıktı. Ancak İspanyol devinin, PSG’nin belirlediği yüksek bonservis bedelini karşılamak istemediği bildirildi.

Bu sezon PSG’nin en güçlü yanlarından biri olan orta sahası, Vitinha, Fabian Ruiz ve João Neves’in performanslarıyla ön plana çıktı. Fransız ekibi, bu üçlünün katkısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken, aynı zamanda Coupe de France finaline kaldı ve Ligue 1’i şampiyon tamamladı.

Ancak bu başarıya rağmen Vitinha için gelen ciddi bir teklifin hem kulübü hem de oyuncuyu Fransa’da uzun vadeli kalma kararını gözden geçirmeye zorlayabileceği düşünülüyor.

PSG servet istiyor

İspanyol basınından Defensa Central’in haberine göre, Vitinha’nın temsilcisi Jorge Mendes PSG’nin tutumunu Real Madrid’e iletti: Orta saha oyuncusu için belirlenen bedel 130 milyon euro. Ancak Real Madrid’in bu miktarı ödemeye hazır olmadığı bildiriliyor.

Madrid’in sportif yönetimi, hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından takımı baştan aşağı yenileme fikrinde. Vitinha gibi kaliteli bir orta saha oyuncusu kadroya katmak istense de, bu transferin şu aşamada gerçekleşmesi olası görünmüyor. Yine de Xabi Alonso’nun oyun sistemine uyan, yaratıcı ve dinamik bir orta saha oyuncusu transferi, Real Madrid’in yaz dönemi planları arasında ilk sıralarda yer alıyor.