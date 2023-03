Wout Weghorst'un Liverpool'u "çok özel" bulma konusundaki sözleri, kulübün "This is Anfield" tabelasına dokunmasının ardından gündeme geldi.

NE OLDU? Wout Weghorst, pazar günü United'ın Liverpool'a 7-0 yenildiği maçtan önce tünelden sahaya çıkarken kulübün ünlü, 'This is Anfield' (Burası Anfield) yazan tabelasına dokunurken görüldü. Bu durum, United taraftarlarınca pek hoş karşılanmadı ve olumsuz tepkilere neden oldu.

WEGHORST BUNU NEDEN YAPTI? United taraftarları, Weghorst'un bu hareketinin ardından öfkesini sosyal medyaya taşıdı. Bu durum ayrıca Hollandalı yıldızın daha önce Liverpool hakkında söylediği sözleri tekrardan ortaya çıkardı. 30 yaşındaki oyuncu, Wolfsburg'da oynadığı dönemde verdiği bir röportajda Liverpool'a olan hayranlığını dile getirmişti.

NE SÖYLENDİ? 2020'de özel olarak GOAL'e konuşan Weghorst, şunları söylemişti: "Liverpool'u her zaman çok özel bulmuşumdur. 'You'll Never Walk Alone' söylenirken tüylerim diken diken oluyor. Başka harika İngiliz kulüpleri de var. Ayrıca Milan'ı da her zaman sevmişimdir çünkü çok fazla Hollandalı futbolcu oynadı. Hırslıyım ve ilerlemek istiyorum. Belki bir noktada Almanya'da veya İngiltere'de başka bir kulüpte oynarım."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

DAHA BÜYÜK RESİM: Weghorst, ocak ayında United'a katıldığından beri 14 maçta sadece bir kez gol atabildi. Ancak Hollandalı, genel oyunuyla hocası Erik ten Hag tarafından çoğu zaman övüldü ve ilk 11'de yer aldı.