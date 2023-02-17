Wout Weghorst, Barcelona'ya karşı alışılmadık bir rolde oynadı ve o bölgeye "sinir bozucu" olarak gönderildiğini söyledi.

NE OLDU? Ocak transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak transfer edilen Weghorst, Camp Nou'da Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sürpriz bir görev aldı. Hollandalı golcü, santrfor yerine orta sahada oynadı. Erik ten Hag, rakip için hayatı zorlaştırırken Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun arka alanda boşluk bulmasını sağladı. Frenkie de Jong ise maç boyunca Weghorst ile mücadele etmek zorunda kaldı.

NE SÖYLENDİ? Weghorst, ESPN'e verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu, yüksek seviyede bir oyundu. Geçen hafta maçın son yarım saatinde ilk kez o pozisyonda oynadım. Sanırım Ten Hag orta sahada oynayabileceğimi gördüğü için mutlu olmuştu. Oyunu değiştirmeleri Barcelona için çok önemli. Benim işim sürekli onların önlerine çıkmak ve orada sinir bozucu olmaktı. Böylece istedikleri gibi oynayamayacaklardı. Bunu ilk yarıda gördünüz."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ten Hag, La Liga lideri ile heyecan verici maçta 2-2 berabere kaldıkları için takımından memnundu. BT Sport'a konuşan Hollandalı menajer, Weghorst'un çabalarını şu sözlerle anlattı: "Sanırım bu gece işe yaradı. Wout, yapabileceğini bildiğim bu pozisyonda iyi iş çıkardı. Sancho ve Bruno'nun [Fernandes] boşluklara gelip topu kontrol etmesi ve beklerin onlara katılması bize çeşitlilik sağladı. Çok fazla varyasyonumuz ve birçok fırsatımız vardı. Beklerin hücuma katılmasıyla birlikte bence çok fazla seçeneğimiz vardı. Bu maçı kazanmalıydık."

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SIRADA NE VAR? United, önümüzdeki hafta perşembe günü Old Trafford'da Barcelona ile rövanş maçına çıkacak. Kırmızı Şeytanlar, o maçtan önce Premier Lig'de pazar günü evinde Leicester City ile karşılaşacak. Ten Hag'ın ekibi, ligde lider Manchester City'nin sadece beş puan gerisinde. Ancak ikinci sırada bulunan Arsenal'in bir maç eksiği bulunuyor.