İngiliz devi Manchester City, Pedri için 200 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazırlanıyor

FC Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, Avrupa devlerinin transfer radarına girmeye devam ediyor. Fichajes’in haberine göre, Premier Lig devi Manchester City, Bundesliga'dan Florian Wirtz’i kadrosuna katamayınca rotayı Katalan ekibinin 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna çevirdi. İngiliz temsilcisinin, Pedri için tam 200 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

Bu sezon sakatlıklardan uzak bir grafik çizen Pedri, Barça'nın orta sahasında adeta oyunun temposunu belirleyen isim haline geldi. Sahadaki duruşu, pas kalitesi ve oyun görüşüyle dikkat çeken İspanyol futbolcunun performansı, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın da ilgisini çekti.

City, sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek için büyük bir revizyon planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak isteyen Guardiola, sistemine uygun profilleri değerlendiriyor. Pedri ise bu sistem için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

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Genç yaşına rağmen Avrupa’da tecrübe kazanmış olması ve yüksek oyun zekâsı, onu transfer listesinde üst sıralara taşıyor.

Wirtz transferi mümkün görünmüyor

Haberde, İngiliz devinin Florian Wirtz’ten vazgeçtiği ve bu kararla birlikte tüm dikkatini Pedri’ye yönelttiği vurgulandı. Wirtz için Transfermarkt tarafından belirlenen 140 milyon euro'luk değer göz önünde bulundurulduğunda, City’nin Pedri için 200 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazır olması, kulübün bu transfere verdiği önemi ortaya koyuyor.

Ancak Barcelona cephesinde bu teklifin kolay kolay kabul edilmeyeceği ifade ediliyor. Katalan kulübü, genç yıldızını geleceğin temel taşlarından biri olarak görüyor ve hali hazırda uzatılmış bir sözleşmeye sahip olan Pedri için pazarlık kapılarını aralamayı düşünmüyor.

Barça’nın finansal anlamda zorluklar yaşamasına rağmen, bu transferde diretmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

Özetle, Pedri’nin önümüzdeki yaz transfer döneminde Premier Lig’e taşınması ihtimali gündemdeki yerini korurken, Barcelona'nın bu konuda ne kadar direnç göstereceği ise şimdiden büyük merak konusu.