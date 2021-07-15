Willian'a Eden Hazard diyeti eleştirisi!

Arsenal'in sezon başı hazırlık kampına fazla kilolarıyla gelen Brezilyalı oyuncu, taraftarlardan tepki topladı.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon Manchester City'nin 25 gerisinde sekizinci sırada tamamlayan Arsenal'de transfer edildiği günden bu yana beklentileri karşılaşmaktan uzak bir görüntü çizen Brezilyalı yıldız Willian, taraftarların hedefi oldu.

32 yaşındaki oyuncunun sezon öncesi hazırlıkları sırasındaki fazla kiloları dikkat çekti.

Takımının İskoç ekibi Hibernian ile oynadığı hazırlık maçında pek de hazır olmayan görüntüsüyle sosyal medyadaki taraftarların tepkisini çeken Willian'a ilişkin ilginç yorumlar yapıldı. Willian'ın Real Madrid'e transferi sonrasında İspanyol ekibinin sezon başı kamplarına fazla kilolarıyla gelen Eden Hazard'a özendiği belirtildi.

Performansı merak uyandırıyor

Bazı taraftarlar Arsenal'de haftada 220 bin sterlin kazanan Willian'ın, sezon öncesi fazla kilolarıyla Real Madrid yönetimini çileden çıkartan eski takım arkadaşı Eden Hazard ile aynı diyet programını uyguladığı şeklinde yorumlar yaparken, tecrübeli oyuncunun bu sezon sergileyeceği performans da merak konusu oldu.

Arteta said that the team had to prepare for Hibernian.



Willian thought he said Hibernation. pic.twitter.com/dZCdIilaET — 𝗗𝗮𝘃𝗲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@xDaveAFC) July 14, 2021

Chelsea ile kazandığı iki Premier Lig şampiyonluğuna rağmen sözleşmesi yenilenmeyen ve geçtiğimiz sezon başında Arsenal'e transfer olan Willian, takımıyla çıktığı 25 karşılaşmada bir gol atarken, beş de asist yapmışto. Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini de kaybeden Willian'ın Londra ekibiyle kontratı 2023'te sona erecek.

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