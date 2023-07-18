Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in ardından Wilfried Zaha da her an kadroya katılabilir.

Dusan Tadic'in kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Crystal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha'dan gelecek haberleri bekliyor. Bu konuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İddialar neler?

Sky Sports'ta yer alan habere göre Al-Ettifaq, Zaha transferinden çekildi. Yıldız futbolcunun önünde şu anda iki seçenek bulunuyor.

Zaha ya Crystal Palace'ta kalacak ya da kendisine yeni bir sayfa açıp Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun nihai kararını kısa süre içinde vereceği bildiriliyor.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a transfer oldu. United'da kalıcı olamayan kanat oyuncusu sırasıyla Crystal Palace, Cardiff City ve tekrardan Crystal Palace'a kiralandı.

İki yılını kiralık transferler ile geçiren Zaha, 2015'te ise bonservisi ile Crystal Palace'a transfer oldu. Sekiz yıldız Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.

Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı. Hızı ve çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fildişili oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde Arsenal'in kapısından dönmüştü.

Zaha'nın Palace ile sözleşmesi haziran ayında sona erdi.