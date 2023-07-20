Fenerbahçeli taraftarların yoğun mesajlarının ardından Wilfried Zaha'nın eşi, bu ilgiden rahatsız oldu.

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Wilfried Zaha, henüz kararını vermiş değil. Sarı-lacivertli taraftarların bu süreçte Fildişili yıldıza yoğun ilgisi ise devam ediyor.

Ancak yıldız futbolcunun eşi Paige Zaha'dan gelen bir mesaj, kafaları karıştırdı. Paige, sosyal medyadan kendisine ve ailesine gelen transfer mesajlarından bunaldığını ifade etti.

Ne söyledi?

Wilfried Zaha'nın eşi, konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle açıkladı: "Wilf ve bana desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor."

Wilfried Zaha'nın kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a transfer oldu. United'da kalıcı olamayan kanat oyuncusu sırasıyla Crystal Palace, Cardiff City ve tekrardan Crystal Palace'a kiralandı.

İki yılını kiralık transferler ile geçiren Zaha, 2015'te ise bonservisi ile Crystal Palace'a transfer oldu. Sekiz yıldız Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.

Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı. Hızı ve çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fildişili oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde Arsenal'in kapısından dönmüştü.

Palace ile sözleşmesi haziran ayında sona eren Zaha'nın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.