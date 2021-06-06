“Wilfried Zaha, Arsenal’ın ihtiyacı olan oyuncu”

Bir dönem Arsenal forması giyen Emmanuel Petit’ye göre Zaha, Arsenal için biçilmiş kaftan.

Premier Lig’de Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, bu sezon sergilediği bireysel performansla sivrilmişti. Palace ligi alt sıralarda tamamlasa da, Fildişili yıldız ligde 30 maçta 11 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Premier Lig’deki dokuzuncu sezonunu geride bırakan Wilfried Zaha, 2020/21’de bir sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı.

Goal’ün edindiği bilgilere göre; Palace 28 yaşındaki oyuncu için 40 milyon sterlin bonservis bedeli talep edecek.

Arsenal'a boyut katacak

Topçular'ın eski orta sahası Emmanuel Petit, Zaha’nın Mikel Arteta idaresindeki takıma yeni bir boyut katacağına inanıyor.

“Arsenal eskiden kanatlarda sorumluluk alan, kazanma hırsına sahip, fark yaratabilen oyunculara sahipti. Benim bildiğim Arsenal buydu!”

“Ben 90’larda Arsenal’da oynarken kadroda Marc Overmars, Sylvain Wiltord, Robert Pires gibi heyecan verici oyuncular vardı. Zaha sürprizleri olan, topu aldığında ne yapacağını kestiremediğiniz bir isim.”

“Güçlü bir karaktere sahip. Bazen duygularını kontrol altında tutmakta zorlanabiliyor, ama o tam da Arsenal’ın ihtiyaç duyduğu oyuncu. Taraftarları ve takım arkadaşlarını ayağa kaldırabilecek biri.”

“Arsenal uzun süredir dripling yapabilen ve top ayağındayken fark yaratabilen bir oyuncudan yoksun. Zaha’yla rakip savunmaların üstüne gitmekten çekinmeyen bir hücumcuya kavuşabilirler.”

Zaha yerine Pepe'yi tercih etmişlerdi

2019’da bir süre Zaha’yla ilgilenen Arsenal, sonrasında kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle Lille’den Nicolas Pepe’yi transfer etmişti.

2013-2015 yılları arasında başarısız bir Manchester United macerası yaşayan Zaha, büyük kulüplerde şansını bir kez daha denemek isteyebilir. Ancak yıldız oyuncunun Crystal Palace ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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