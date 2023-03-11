McKennie, Leeds'e taşındığından beri şehrin 'korkunç' havasından olumsuz etkilendiği söyledi.

NE OLDU? ABD Millî Takımı'nın yıldızı McKennie, ocak ayında Torino'dan Leeds'e taşındı. Orta saha oyuncusu, İngiltere havasını sevemediğini itiraf etti. Son yedi gün içinde ülkenin büyük bir kısmı soğuk hava ve hatta kar gördü. Amerikalı, sadece biraz güneş görmek istediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? McKennie, konuyla ilgili şunları söyledi: "İngiliz futbolu daha hızlı, daha fiziksel. İtalya'dan biraz daha az teknik, ancak bunlar benim sahada fark ettiğim aynı şeyler. En büyük fark hava şartlarında. Hava çok kötü.

"Ben bir süredir İtalya'da güzel havalarda yaşayan, Teksaslı bir çocuğum. Ama burada günde sadece 10 dakika güneş ışığı görmek için yalvarıyorum!"

Yıldız futbolcunun bu sözleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'deki iklime alışamadığını vurgulayan Jorge Jesus'u hatırlattı.

DAHA BÜYÜK RESİM: McKennie, kiralık transferinden bu yana dahil olduğu altı lig maçından sadece birini kazanan Leeds ile Yorkshire'da umduğu etkiyi tam olarak oluşturamadı.

FOTOĞRAF: McKennie, İngiltere havasının hayranı değil. Burada yedek kulübesinde ısınmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor!