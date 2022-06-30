İngiliz oyuncu, değerini daha sonra anlayacağı efsanevi formanın sahibi...

Declan Rice'a göre, 2018'de yarı finale ve Euro 2020'de finale çıkan İngiltere, artık 2022'de Dünya Kupası zaferi hayal etmeye başlayacak bir kadroya sahip. İngiliz yıldız ayrıca, şampiyonadan sahip olduğu Kroos formasıyla ilgili ilginç bir detaya da sahip.

West Ham yıldızı, İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya kaybettiği final maçında sahada olan İngiliz futbolculardan birisiydi.

Şimdi 23 yaşında olan Rice, en iyi yıllarına doğru gidiyor ve kasım ayında Premier Lig'in önde gelen orta saha oyuncularından biri olarak Gareth Southgate'in ekibiyle beraber Katar'a gidecek.

Rice, taraftarların takımın 1966'dan bu yana ilk büyük turnuvayı kazanabileceğine inanmasını istiyor ve İngiltere'ye güveniyor.

İngiliz futbolcu ayrıca, Almanların müzeye koymak istediği Kroos formasını evinde saklıyor.

İngiltere 2022 Dünya Kupası'nı kazanacak mı?

Rice, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Sahip olduğumuz kadro ve gelen oyuncularla Dünya Kupası'nı kazanmayı hedeflemeliyiz” dedi.

"Açıkçası yaz aylarında çok yakındık, ama bir oyuncu olduğu kadar bir İngiltere taraftarı olarak da şu an kadroya aldığımız bazı oyuncuların ne kadar iyi olduklarını görüyoruz. Belli ki formayı isteyen ve mükemmel oyuncuları olan bir takımız.

"Bu yüzden iyi bir yerde olduğumuzu hissediyorum, ancak ülke için büyük bir şey kazanırsak bunu kanıtlayabiliriz.

"Katar'a gidip kazanırsak 1966'dan beri ilk olacak. Bu yüzden çok büyük olacak ve kimsenin İngiltere'nin bunu yapmasını beklemiyormuş gibi hissediyorum.

"Oyuncu olarak bizler, aklımız doğru yerde ve Gareth'in zihniyetimizi değiştirdiğini hissediyorum."

"Forma evimde duruyor!"

Rice, turnuva devam ederken Kalvin Phillips ile orta saha ortaklığı geliştiği için Euro 2020'nin çıkış yapan yıldızlarından biriydi.

Ve İngiltere, Wembley Stadyumu'nda kendi sahasında kupayı kaldırmakta ıstırap verici bir şekilde yetersiz kalsa da rekabetten eşsiz bir hatıra ile ayrıldı.

“Bu hissi Euro ile yaşadım” diye açıkladı. "Açıkçası çok ileriyi düşünemiyorsunuz, ama finale geldiğimizde 'Ya kazanırsak? Nasıl olacak?' Kazansaydık, hala seviniyor olurdum.

"Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra emekli oldu ve onun, son milli takım formasını aldım. Almanya'da, Kroos'un son maçında giydiği formasını müzeye koymak istiyorlar, ancak o forma benim evimde duruyor!"

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