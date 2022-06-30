Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken turnuvayı Katar'da takip etmek isteyen LGBTQ+ bireyler tedirgin...

Katar, Dünya Kupası için ülkeye seyahat etmek isteyen LGBTQ+ bireylerin güvende olmasının garantisini veremiyor, önde gelen kuruluşlar turnuvaya gitmemek gerektiğini savunuyor.

2022 Dünya Kupası'nın organizasyonuna liderlik eden Yüksek Komite'ye LGBTQ+ hakkında çeşitli sorular yöneltildi.

Bu soruların yanıtları, LGBTQ+ bireyleri tatmin etmezken bir güvenlik endişesine de yol açtı.

Katar yetkilileri, muhafazakar bir toplum olduklarından bahsederken bu konuda kendilerine saygı duyulmasını bekliyor.

Ancak, LGBTQ+ taraftar grupları da aynı şekilde kendilerine saygı gösterilmesini istiyor ve güvenlik konusunda tedirginler.

Ne söylendi?

The Guardian’da yer alan haberde, Yüksek Kurul'a sorulan sorular arasında şunlar yer aldı:

“LGBTQ+ bireyler, cinselliklerinden dolayı tehdit edilmeleri halinde Katar makamları tarafından korunacaktır.

Katar ceza yasasının, ‘Bir erkeği herhangi bir şekilde sodomi yapmak için yönlendirmek, kışkırtmak veya baştan çıkarmak’ yasakları da dahil olmak üzere, bu tür bir davranış sergileyen bireyler turnuva sırasında askıya alınacak.

Gökkuşağı bayrakları taşıyan taraftarların, onları stadyumlara götürmesine izin verilecek.

Yüksek Komite, LGBTQ+ kişileri Dünya Kupası ziyaretçileri olarak özel olarak karşılayacaktır.”

"Karşılıklı saygıya inanıyoruz"

Komiteden bir diğer yanıt ise şöyleydi: "Irkı, geçmişi, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi veya uyruğu ne olursa olsun Katar'a hoş geldiniz.

"Biz nispeten muhafazakar bir toplumuz. Örneğin, sevgi gösterileri kültürümüzün bir parçası değil.

“Karşılıklı saygıya inanıyoruz ve bu yüzden herkes hoş karşılanırken karşılığında beklediğimiz şey herkesin kültürümüze ve geleneklerimize saygı duymasıdır.”

Turnuva için Katar'a seyahat eden LGBTQ+ bireylerin güvenliği konusunda büyük endişeler var. Organizatörler ve LGBTQ+ destekçi grupları arasındaki konuşmalar şimdilik çıkmaza girdi.

Katar yetkililerinin LGBTQ+ bireylerin ilgili konularda doğrudan yorum yapma konusundaki isteksizliğinin bir sonucu olarak, taraftar grupları taraftarlara turnuvayı boykot etmelerini tavsiye ediyor.

"Biz, böyle bir şey görmedik"

Futbol ve Homofobi'nin bir parçası olan Lou Englefield, "Şu anda bu Dünya Kupası'na katılmayı planlayan hiçbir Avrupalı ​​LGBTQ+ taraftar grubu veya bireysel destekçi bilmiyorum.

“Yüce Komite'nin pozisyonu, FIFA'ya vermiş olmaları gereken taahhütlere uygun değil.

“Milyonlarca ziyaretçinin beklediği uluslararası bir spor etkinliği, güvenli ve hoş karşılanacaklarına dair haklı korkuları olan büyük bir azınlık grubuna nasıl güven vermeyebilir?

“Biz, böyle bir şey görmedik” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Katar'daki Dünya Kupası kasım ayında başlayacak.

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