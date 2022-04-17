West Ham United formasını giyen Nikola Vlasic, takımının Premier Lig'de Burnley ile oynadığı karşılaşmada, Ashley Westwood ile girdiği bir ikili mücadelesi sonrasında gözyaşlarına boğuldu.

Westwood, Vlasic ile girdiği mücadele sonrasında herkesi korkutan bir an yaşadı ve tedavisi uzun sürebilecek bir sakatlık sürecine girdi.

Söz konusu olay, Londra Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 22. dakikasında meydana geldi ve sahadakileri gözle görülür bir şekilde rahatsız etti.

Aldığı müdahalenin aldından yerden kalkamayan Westwood, sahadan sedyeyle ayrılmak zorunda kaldığı sıralarda maçın en kötü anı yaşanıyordu.

Vlasic, o dakikalarda her iki takım oyuncuları tarafından da teselli ediliyordu.

Ashley Westwood'a ne oldu?

Westwood ile Vlasic top kapma mücadelesi sıradasında Vlasic istemeden de olsa rakibine sert bir müdahalede bulundu.

Burnley oyuncusu, topa geniş bir hamle yapmak için bacağını dışarı çıkardı, ancak West Ham Unitedlı futbolcu o anda Westwood'un ayağına bastı.

Westwood'un sağ bacağı, Vlasic'in altında kaldı ve Hırvat oyuncu, rakibini devirirken İngiliz futbolcu büyük bir acı çekiyordu.

Sağlık personelleri hemen sahaya girerek İngiliz oyuncuya müdahale etmek istedi.

O sıralarda, sağlık görevlilerinin saha kenarına değişiklik işareti yapmasıyla çok ciddi bir durum olduğu anlaşıldı.

10 dakikalık tedavinin ardından Westwood, iki takım taraftarları tarafından da ayakta alkışlanarak oyun alanını terk etti.

Vlasic, sakatlığın ciddiyetini anladığı sırada dizlerinin üstüne çöktü ve West Ham kaptanı, Declan Rice adeta yıkılan takım arkadaşının yanına giderek teselli etmeye çalıştı.

Westwood’un aldığı müdahale ve sahadan ayrılış şekli çok kötü bir görüntüye sebep olurken oyuncu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

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