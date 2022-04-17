Jack Grealish, cumartesi günü FA Cup yarı finalinde Liverpool'a yenildikleri için Manchester City’nin hedeflerinden koptuğuna inanmıyor, ancak yaptıkları oyuncu değişikliklerinin çok geç olduğunu itiraf etti.

Pep Guardiola'nın takımı Wembley'deki maçta üç gol geride kaldı ve iki gol bularak farkı bire indirmeyi başarsa da geri dönüşü tamamlayacak zamanı bulamadılar.

Premier Lig’in zirvesinde oturan City, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşacaklar ve iki dev kupa için ilerleyişlerini sürdürüyorlar.

Grealish ne dedi?

City, bu sezon Avrupa’da ve İngiltere’deki üç kupayı almayı hedeflemişti, ancak Wembley'de 3-2 yenilerek FA Cup’ı kazanma şansını kaybetti.

Ancak Grealish, FA Cup’tan elenmelerinin üzerinde durmak için zaman olmadığı konusunda ısrar ediyor ve gazetecilere şunları söyledi:

"Oraya gidin ve o soyunma odasında sahip olduğumuz yeteneğe ve deneyime bakın. Soyunma odamızda her türlü baskıyı kaldırabilecek oyuncularımız var.

"Performanslarımız, içinde bulunduğumuz müsabakalar ve ligde bulunduğumuz yer yeterince açık.

"Kendimizi toparlamamız, ve devam etmemiz gerekiyor.

“Umarım sezon sonunda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olacağız.

"Burada oturup mazeret üretmeyeceğim. Hedeflediğimiz başka kupalar var ve oraya odaklanacağız.

"Liverpool bizimle tamamen aynı şartlara sahipti. Son haftalarda bizimle aynı oranda seyahat ettiler, bizimle aynı şekilde oynadılar.

“İstediğimiz futbolu ilk yarıda oynayamadık, ama devre arasına girdik ve teknik direktörümüz oyun içerisinde birkaç değişiklik yaptı.

“Bence, oyun içerisindeki değişikliklerden sonra çok daha iyi olduk.

"Ancak, sadece bir oyuncu değişikliği oldu. Çok az ve çok geç değişiklik yaptık."

Manchester City için sırada ne var?

Premier Lig lideri, çarşamba günü Brighton'ı Etihad Stadyumu'nda ağırlayacakları zaman tekrar lige odaklanacak.

Son Premier Lig şampiyonu, ikinci sırada bulunan Liverpool’un bir puan önünde bulunuyor.

Bu arada Liverpool, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra FA Cup için mücadeleye devam ederken sezonu dört kupa ile kapatma şansına sahip.

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