West Ham, Jesse Lingard transferinde neden hüsran yaşadı?

Geçen sezonun ikinci yarısını West Ham United’da kiralık olarak geçiren Lingard, Londra kulübüne dönmeyi kabul etmedi.

Manchester United’ın geçen sezon ara transferde West Ham United’a kiraladığı Jesse Lingard, burada çıktığı 16 maçta dokuz gol atmış ve performansıyla beğeni toplamıştı.

Lingard’ı yeni sezonda da kadrosunda görmek isteyen Londra ekibi, 28 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almak ya da yeniden kiralamak için girişimlerde bulundu.

90min kaynaklı habere göre; transferin gerçekleşmeme sebebi ekonomik değildi. West Ham’ın yaz döneminde gerçekleştirdiği transfer hamleleri de bunun bir göstergesi.

25 milyon sterlin ödeyerek Nikola Vlasic’i kadrosuna katan West Ham, oyuncuya da haftada 100 bin sterlin maaş verecek.

Kararını başkana iletti

Başkan David Sullivan’la bizzat görüşen Lingard, kariyerine West Ham’da devam etmek istemediğini açıkça dile getirdi. Kulüp bu gelişme üzerine transferden vazgeçmek durumunda kaldı.

Manchester United altyapısından yetişen Lingard, kariyerinin ilk yıllarında kiralık olarak Brighton ve Derby formaları da giymişti.

2015’ten itibaren Kırmızı Şeytanlar’da kadronun önemli bir parçası haline gelen Lingard, Premier Lig’de yalnızca bir gol atabildiği 2019/20 sezonunun ardından gözden düştü.

Rotasyona girmesi zor

Geçen sezon West Ham’a kiralanana dek ligde hiç forma giymeyen, FA Cup ve Lig Kupası’nda toplam üç maçta görev yapan Lingard’ın Solskjaer’in planlarına yeniden dahil olması kolay gözükmüyor.

Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo transferleriyle hücum hattı daha da zenginleşirken, 19 yaşındaki genç yıldız adayı Mason Greenwood’un sezona yaptığı harika başlangıç da Lingard’ın forma şansını azaltan faktörler arasında.

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