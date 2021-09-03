Wenger açıkladı: Arsenal'e dönecek mi?

Arsenal'den 2018’de ayrılan Arsene Wenger'e, yeniden kulübün başına geçmesi için bir teklif gelirse ne yanıt vereceği soruldu.

İngiltere’nin en köklü kulüplerinden biri olan Arsenal, Arsene Wenger görevden ayrıldığından bu yana bırakın zirveye oynamayı, üst sıralara dahi tutunamaz hale geldi.

Wenger idaresindeki 23 sezonun 19’unda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Arsenal, 2016/17 sezonundan bu yana Devler Ligi’ne katılamıyor.

Geçen sezon Premier Lig’i sekizinci sırada tamamlayan Arsenal, 26 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarında yer almıyor.

Ancak kulübün yaşadığı sorunlar bununla da sınırlı değil. Premier Lig’de yeni sezona çok kötü giren Arsenal, üç maçta aldığı üç mağlubiyetle dibe demir atmış durumda. Transfere harcanan 145 milyon sterlin’in durumu düzeltmeye yetmeyeceğini düşünenlerin sayısı ise hayli fazla.

Wenger ne söyledi?

FIFA bünyesindeki Global Futbol Geliştirme Departmanı’nın başında bulunan Wenger, BILD’e verdiği röportajda Arsenal’e dönüş kapısını kesin bir şekilde kapattı.

“71 yaşındayım. En iyi yıllarımı bu kulübe verdim, ama şu anda sadece bir taraftarım.”

“Bana göre kulüp şu an iyi durumda. İki zorlu maç oynadılar. Takımın potansiyeli var, umuyorum ki toparlanacaklar.”

Wenger’in Arsenal karnesi

1996-2018 yılları arasında tam 22 yıl Arsenal’i çalıştıran Fransız teknik adam, burada üç Premier Lig ve yedi FA Cup şampiyonluğu yaşamıştı.

2003/04 sezonunda Premier Lig’i namağlup şampiyon tamamlayan ve ‘Yenilmezler’ lakabıyla anılan Arsenal kadrosu, futbol tarihinin efsaneleri arasına girmişti.

Wenger yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nin demirbaşlarından biri haline gelen Arsenal, Avrupa’nın bir numaralı kupasında bir kez final, bir kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.

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