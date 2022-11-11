Wayne Rooney, Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımın dikkatini dağıttığını söylüyor

Manchester United efsanesi, Cristiano Ronaldo'nun çok hoş karşılamayacağı açıklamalarda bulundu.

Portekiz yaz boyunca ayrılmak istedi

O zamandan bu yana formunu yakalamak için mücadele etti

Olumsuz anlamda manşetlere çıktı

NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi, yaz transfer döneminde ayrılmak istedi ve 2022-23 sezonu için başka bir yere gitmeyi umuyordu. 37 yaşındaki oyuncu en sonunda yerinde kalmak zorunda kaldı ve kendisini yedek kulübesinde buldu. Sadece üç gol atabildiği bu süreçte gollerinden ziyade olumsuz olayların ardından manşetlere çıktı.

NE SÖYLENDİ? United efsanesi Rooney, talkSPORT'a verdiği demeçte eski takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:

"Sahip olduğu kariyere bakıldığımda o ve Lionel Messi tartışmasız tüm zamanların en iyi iki oyuncusu. Ancak sezon başında yaptıkları, Manchester United için kabul edilebilir bir şey değil. Görüyorum ki Roy Keane onu savunuyor ama benim tanıdığım Roy bunu söylemezdi. Bu, Manchester United'ın yeniden inşa etmeye çalıştığı anda ihtiyaç duymadığı bir dikkat dağıtıcı durum. Cristiano'nun kafasını eğip çalışması ve oynamaya hazır olması gerekiyor.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, United'ın son Premier Lig maçında kaptanlık pazubandını takdı. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın Aston Villa'ya 3-1 mağlup olduğunu gördü ve yine Villa ile hafta içinde oynana Carabao Cup maçında hiç süre almadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United, 2022 Dünya Kupası öncesinde Premier Lig'de son maçında Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma pazar günü Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

Ronaldo'nun büyük turnuva öncesinde kadroda olup olmayacağı merak ediliyor.