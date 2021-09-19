Wayne Rooney, Derby County galibiyetinin ardından üzgün: Personeller işini kaybedecek

Wayne Rooney, Derby County'de yaşanan gelişmelerden kendisinin ve oyuncularının bilgilendirilmediğini söyledi.

Derby County Menajeri Wayne Rooney kulübe kayyum atanacağını televizyondan öğrendiğini anlattı.

Pandemiyle birlikte finansal çöküş yaşayan Derby County'de Cuma günü yapılan açıklamayla kulübe kayyum atanacağı bildirildi.

Kulüp 12 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalırken Wayne Rooney'nin öğrencileri, Stoke City karşısında 2-1 galip geldi.

Wayne Rooney ne söyledi?

Stoke City karşılaşmasının ardından Sky Sports'a konuşan Wayne Rooney kulübün sıkıntılarını televizyondan öğrendiğini söylüyor ve kulüp personeline dikkat çekiyor:

"Yaşananları televizyonda gördüm. Daha sonra Stephen Pearce (CFO) ile konuştum. Mel (başkan) ile konuşmadım ama eminim aklında bir şeyler vardır."

"Açıkçası çok zor bir durumdayız ve tüm taraftarlar oyuncuların çalıştığını, çaba gösterdiğini görmek istiyor. Bunun için işimi yapmaya devam edeceğim."

"Gelecek hafta bizim için çok zor olacak. İşini kaybeden personeller olacak, bu yürek parçalayıcı."

🗣 "Staff will lose their jobs which is heartbreaking. They've got mortgages, bills to pay, it's horrendous and I will do everything I can to help the staff"



Wayne Rooney's emotional post-match interview following Derby County's win after a difficult 24 hours for the club pic.twitter.com/u9DSCoRLam — Football Daily (@footballdaily) September 18, 2021

"Ödemeleri gereken faturaları var. Bu korkunç. Personeller genelde unutulur. Onları desteklemek ve yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Kulüpte uzun süredir çalışan çok sayıda kişi var, bu yüzden birlik olmaya çalışmalıyız."

"Bunu aşacağız."

Derby County'de neler yaşandı?

Derby County'den Cuma günü yapılan açıklamada kulübe kayyum atanacağı bildirildi.

Championship ekibinde mali bir çöküş yaşandığının altı çizilirken pandemi, ekonomik krizin ana nedeni olarak gösterildi.

The club's board of directors has issued a statement this evening.#DCFC — Derby County (@dcfcofficial) September 17, 2021

Hali hazırda transfer ambargosu altında olan Derby County, Football League'in kuralları gereği ek puan kesintisiyle karşı karşıya.

Kulübün 12 puanı hanesinden silinirse Championship'te dipleri görecek.

Bu sezon ligde 8 maça çıkan Wayne Rooney'nin öğrencileri yalnızca 2 galibiyet alabildi. Geri kalan maçlardan ise 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ayrıldı.

Daha fazlası